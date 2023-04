Reality-Star und Unternehmerin Kim Kardashian zieht es erneut vor die Kamera. Diesmal allerdings nicht für eine Show, die Einblicke in ihr Leben gibt. Vielmehr will die 42-Jährige jetzt beweisen, dass auch ein Schauspieltalent in ihr steckt. Denn Kim verkündet auf Instagram, dass sie Teil der 12. Staffel von „American Horror Story“ ist.

Sie soll sogar eine der Hauptrollen ergattert haben.

Kim Kardashian bekommt Hauptrolle in „American Horror Story“

Eines beweist Kim Kardashian wieder und wieder: Sie ist immer für eine Überraschung gut! Nachdem sie bereits zahlreiche Erfahrungen vor der Kamera gesammelt hat – von der Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ gibt es immerhin 20 Staffeln – hat sie 2021 auch bei der beliebten Show „Saturday Night Live“ einen fulminanten Auftritt als Moderatorin hingelegt. Jetzt ist es offenbar Zeit für die 42-Jährige, um auch in der Serienwelt Fuß zu fassen. Denn wie die Unternehmerin jetzt verkündet, hat sie eine der Hauptrollen in der Kultserie „American Horror Story“ ergattert.

Dazu teilt sie auf Instagram ein Video mit Grusel-Musik, in dem man ihren Namen sieht, bevor die Schrift die 12. Staffel der Horror-Serie ankündigt. Serienmacher Ryan Murphy verrät bereits ein kleines Details über Kims Rolle gegenüber The Hollywood Reporter. „Halley Feiffer [die Drehbuchautorin] hat eine lustige, stilvolle und letztlich erschreckende Rolle speziell für Kim geschrieben, und diese Staffel ist besonders und anders als alles, was wir bisher gemacht haben.“

Auch dieser Star ist mit von der Partie

Wie in dem Video auch zu erkennen ist, spielt ein weiterer Superstar neben Kim Kardashian mit: Emma Roberts. Die 32-jährige Schauspielerin („Holidate“, „Wir sind die Millers“) hat bereits in mehreren Staffeln von Murphys Anthologie-Serie mitgespielt. Staffel 12 wird den Titel „Delicate“ tragen, inspiriert von Danielle Valentines Thriller-Roman „Delciate Condition“.

Dabei dreht sich alles um eine Frau, die davon überzeugt ist, von einer dunklen Gestalt verfolgt zu werden, die dafür sorgt, dass sie niemals schwanger werden kann. Das Buch wird als „feministisches Update“ des Horror-Klassikers „Rosemary’s Baby“ bezeichnet. Die Dreharbeiten starten noch in diesem April. Bereits im Sommer sollen die neuen Episoden dann zu sehen sein.