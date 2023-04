Es gibt ja bekanntlich Tausende Gründe, jedem Tag mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen zu begegnen! Und um das Ganze ein bisschen zu strukturieren, haben wir die besten zehn Dinge zusammengetragen, die uns glücklich machen. Denn oft sind es Kleinigkeiten, die viel ausmachen …

Auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist, die positiven Dinge am Leben zu feiern, gibt es dennoch mehr als genug davon!

1. Komplimente zur Playlist bekommen

Nur die feinsten Tracks schaffen es in unsere Playlist – und neben Beyoncé und Michael Jackson reihen nun wir uns als neue Musiklegende ein. Zumindest beim Selektieren! Darum ist es umso schöner, wenn wir Komplimente zu unserer Playlist bekommen. Bei Ausrufen wie „Das ist mein Song!“ oder „Ich liebe dieses Lied!“ schwingen nicht nur wir, sondern auch unsere Glückshormone das Tanzbein.

2. Generell Komplimente bekommen

Der Style sitzt, der Eyeliner ist ausnahmsweise auf beiden Seiten symmetrisch geworden, und wir fühlen uns wie Carrie Bradshaw auf den Straßen New Yorks. Wenn man dann aber auch noch im Vorbeigehen ein kleines Kompliment von der Arbeitskollegin bekommt, ist das ein kleiner Moment, der uns auch schon mal den Tag retten kann. Wie Ellen DeGeneres immer so schön sagt: Be kind to one another. Eine Kleinigkeit, die uns einfach glücklich macht!

3. Ins-Bett-fallen lassen

Manchmal ist es gar nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Der Job stresst, die Freunde wollen feiern gehen und die Wohnung schreit förmlich nach deiner inneren Putzfee. Deshalb ist es ab und zu umso schöner, sich nach dem Abarbeiten unserer kilometerlangen To-do-Liste einfach mal in großem Bogen ins Bett fallen zu lassen. Der „freie Fall“ in die vier Federn kann manchmal richtig gut tun und ist das ultimative Gefühl an Zufriedenheit und Glück. Wage den Sprung – und du wirst verstehen, was wir meinen!

4. Die geliebte Gratisprobe

Unverhofft kommt oft – deshalb stimmt es uns natürlich glücklich, wenn wir an der Kasse in der Parfümerie eine Gratisprobe unseres (zweifellos sündteuren) Lieblingsparfums bekommen. Genau das sind die kleinen Dinge, die uns happy machen. Riechst du das auch? Der süßliche Duft von Glück liegt in der Luft und zaubert uns blitzschnell ein Lächeln ins Gesicht!

5. Das Glück des Schnäppchens

Manchmal passieren Dinge, die wir am wenigsten erwarten, wenn wir sie am meisten brauchen: So ist das auch mit den besten Schnäppchen. Es gibt oft nix Besseres, als das Traumteil mit einem kleinen Rabattschild schon im Schaufenster zu betrachten und es sich auch noch leisten zu können. Sich selbst zu belohnen kann von Zeit zu Zeit das Glücksgefühl so richtig ankurbeln – Treat yaself!

6. Ein Powernap machen

Rauf auf die Couch, Decke bis zu den Ohren hochziehen und ready, steady, go! Was so ein richtig erholsamer Zehn-Minuten-Nap an unserem Wohlbefinden ändern kann, ist der Wahnsin! Der gute alte Mittagsschlaf tut nicht nur unserem Körper gut, sondern hilft uns, im stresserfüllten Alltag ein kleines Momentchen abzuschalten. Ein kleiner Tagtraum ist ja per se nichts Schlechtes – und man soll bekanntlich nie aufhören, an seinen Träumen zu arbeiten!

7. Der Blick aus dem frisch geputzten Fenster

Putzen ist meist das Letzte auf der Prioritätenliste – aber der Moment, wenn die alten Fenster in neuem Glanz erscheinen, ist es dann schon wert. Mit der neu erlangten Klarsicht auf die Dinge (oder auf unseren gut gebauten Nachbarn) fühlt sich der Trott im Alltag gar nicht mehr so schlimm an. Auch wenn dieses Glücksgefühl grob geschätzt jedes Jahr maximal einmal vorkommt, sollte dieser Moment einen Ehrenplatz in der Glücksgala erhalten und angemessen gefeiert werden.

8. Frisches Brot kaufen

Auch der beim Bäcker kann unser Leben ein kleines bisschen besser machen. Schon alleine das Betreten des Geschäfts mit dem köstlichen Geruch von frisch gebackenem Brot in der Nase lässt uns in Nostalgie schwelgen, als wären wir bei Oma zu Hause. Wenn das Brot dann aber sogar noch ofenwarm ist, erwärmt das zusätzlich auch unser Herz. Glücklich in 3,2,1 …

9. Morgen nicht mehr ins Gym müssen

Glück ist ja die große Schwester von Stolz (behaupten wir jetzt einfach mal so), und deshalb lieben wir das Gefühl, nach einer Trainingseinheit, bei der wir fast gestorben wären, die heiligen Hallen des Muskelaufbaus zu verlassen und die Gewissheit zu haben, uns morgen nicht mehr quälen zu müssen. Sich aufzuraffen kann manchmal wirklich schwer sein – you can do that, da sind wir uns sicher!

10. Den Berggipfel erreichen

Bergsteigen: eher mehr Qual als Glück? Jap, das trifft auf jeden Fall zu. Aber der Moment, wenn man am Gipfel angekommen ist, die Welt von oben betrachtet und eine kühle Brise die Nase streift, ist jede Anstrengung wert und lässt uns den etwaigen Muskelkater am nächsten Tag schon wieder vergessen.