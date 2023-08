Gespräche übers Wetter, Haustiere und Befindlichkeiten von Verwandten sind für einige Sternzeichen der absolute Horror. Denn sie hassen Smalltalk und die oberflächliche Stimmung, die dadurch entsteht. Sie bevorzugen eher eine tiefere Verbindung zu Menschen.

Welche drei Sternzeichen keine Fans von Smalltalk sind, verraten wir euch hier.

Fisch

Fische verbinden sich am liebsten auf einer emotionalen Ebene. Sie sind empfänglich für die Stimmungen und Bedürfnisse anderer Menschen und möchten tiefere Gespräche führen. Smalltalk fühlt sich für sie oft an, als würde man an der Oberfläche kratzen, ohne den Kern einer Person kennenzulernen. Das Sternzeichen bevorzugt es, über Träume und sehnsüchtige Gedanken zu sprechen. Daher versucht der Fisch, oberflächliche Gespräche so gut es geht zu vermeiden. Denn es gibt weitaus wichtigere Dinge, in die er seine wertvolle Zeit investieren kann.

Widder

Dem direkten Widder fällt Smalltalk oft ziemlich schwer, vor allem, wenn er die Person gut kennt. Denn seine Entschlossenheit führt oft dazu, dass er am liebsten direkt zum „Tea“ springen würde, um sämtliche intimen Neuigkeiten zu erfahren. Oberflächlicher Smalltalk bringt ihn hier kein Stück weiter und löst bei ihm nur eines aus: Langeweile! Gesellschaften, in denen das Sternzeichen niemanden kennt, sind deshalb auch der absolute Horror. Denn hier bleibt dem Widder nichts anderes übrig, als Konversationen zu führen, deren Inhalt er meist Sekunden später schon wieder vergessen hat.

Schütze

Der Schütze hat eine sehr ehrgeizige und ernste Seite. Im Gespräch mit anderen möchte er am liebsten nur relevante Dinge besprechen, die ihn beruflich oder privat weiterbringen. Smalltalk erscheint ihm oft als belanglos und unproduktiv. Dazu kommt, dass Schützen, die eigentlich überhaupt nicht schüchtern sind, unter Druck nur mit großen Mühen mit Fremden sprechen können. Daher passiert es oft, dass statt eines lockeren Gesprächs zum Zeitüberbrücken, unangenehme Pausen entstehen und das Sternzeichen seine awkward Seite zum Vorschein bringt.