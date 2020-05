Manchmal sagen Gesten mehr als tausend Worte und in Kleinigkeiten stecken oft viel mehr Bedeutung, als du denkst. Er hat die drei bedeutungsvollen Worte vielleicht zwar noch nie ausgesprochen, doch diese Gesten verraten dir auch ohne dem Satz “Ich liebe dich”, dass er mehr für dich empfinden und dich liebt.

Mit diesen Gesten sagt er dir, wie wichtig du für ihn bist.

1. Er überrascht dich mit Frühstück

Du wirst sanft mit einem Kuss geweckt und einfach so hat er Kaffee und Frühstück für dich vorbereitet. Denn du hast es einfach verdient und er will dich verwöhnen. Das ist mehr als nur eine romantische Geste, sondern ein echter Liebesbeweis.

2. Er massiert dir die Füße

Du bist irgendwie total erschöpft und fertig und das merkt er. Also will er dir etwas Gutes tun und dich verwöhnen. Damit du dich mal richtig entspannen und fallen lassen kannst, massiert er dir die Füße. Denn er würde einfach alles tun, damit es dir gut geht. So will er dir eindeutig zeigen, dass er dich wirklich liebt.

3. Er schenkt dir Blumen

Du hattest einen langen Tag und fühlst dich irgendwie nicht so gut, da steht er plötzlich mit einem Strauß deiner Lieblingsblumen vor der Tür. Diese süße Geste zeigt eindeutig, wie viel du ihm Wert bist. Denn nicht für jede würde er extra in den Blumenladen gehen und einen Blumenstrauß zusammenstellen.

4. Er kann die Finger nicht von dir lassen

Die Rede ist nicht nur von Sex, sondern er umarmt dich viel, nimmt deine Hand, küsst dich und kann einfach nicht die Finger von dir lassen. Das zeigt: er liebt dich! Und seine Gefühle will er dir am liebsten 24 Stunden und 7 Tage die Woche mit seinen Gesten mitteilen.

5. Er schaut dich verträumt an

Auch sein Blick verrät dir viel über seine Gefühlswelt. Wenn du ihm etwas erzählst, dann fixiert er dich und schaut dich komplett verträumt an. Du fesselst ihn und er kann die Augen nicht von dir lassen. Er liebt dich wirklich abgöttisch.