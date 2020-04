“Ich liebe dich” ist schön und direkt. Aber es gibt so Sätze, die manchmal irgendwie einfach viel mehr bedeuten und für richtig schöne Gänsehaut-Momente sorgen.

Mit diesen Aussagen gesteht er dir seine wahren Gefühle.

1. Du bist so verdammt heiß.

Er/Sie ist nicht nur von deinen inneren, sondern auch von deinen äußeren Werten absolut überwältigt.

2. Ich vermisse dich

Er/Sie würde am liebsten den ganzen Tag damit verbringen, an dich zu denken.

3. Du bringst mich zum Lachen!

Humor verbindet, denn: Nur wer miteinander lachen kann, der wird auch in traurigen Momenten zueinander stehen können. Plus: Wahrer Sinn für Humor wird, im Gegensatz zu unserer äußeren Hülle, niemals alt. Genau darum sind es auch die lustigen Momente mit dem Partner, die so schätzenswert sind.

4. Ich liebe deinen Körper

Formvollendete Liebe braucht immer eine lustvolle Komponente. Anerkennende Worte über deinen Body solltest du daher keinesfalls als oberflächliche Floskel abtun.

5. Heute hasse ich alles und jeden – außer dich, du bist ganz okay

Manchmal kommt ein Kompliment auf Umwegen.

6. Ich liebe es, dass wir zusammen schweigen können

Nebeneinander zu schweigen ist die höchste Kunst der Kommunikation.

7. Ich liebe es, animalisch-guten Sex mit dir zu haben

Es muss nicht immer Blümchen-Sex in der Missionarsstellung sein. Beim “Liebe machen” sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

8. Hör bitte auf zu weinen

Jemand, der uns von ganzem Herzen liebt, wird es niemals ertragen können, uns weinen zu sehen.