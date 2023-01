Gigi Birofio kann endlich aufatmen. Das Abenteuer Dschungel drohte für ihn zu scheitern, denn der Reality-TV-Star wurde bei seiner Ankunft in Australien positiv auf das Coronavirus getestet. Lange war nicht klar, ob er am 13. Jänner mit den anderen Kandidat:innen ins Camp einziehen darf – bis jetzt! Der Sender RTL hat am Donnerstagmorgen verkündet, dass Gigi wieder negativ ist.

Außerdem zieht eine Überraschungskandidatin mit ein!

Nach positivem Corona-Test: Gigi Birofio darf ins Dschungelcamp einziehen

Was war das für eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“-Kandidat Gigi Birofio. Und das alles noch, bevor das Dschungelabenteuer erst so richtig für ihn losging. Denn während alle anderen Kandidaten und Kandidatinnen in ihrer vorgeschriebenen Quarantäne negativ getestet wurden, ergab der PCR-Test beim gebürtigen Italiener etwas anderes. Der Reality-TV-Star war tatsächlich positiv. Und das, obwohl sein Test vor Antritt der Reise nach Australien noch negativ ausfiel.

Daraufhin verkündete der Sender RTL, dass Gigis Teilnahme am Dschungelcamp „ungewiss“ sei. „Ich verstehe nicht, warum – mir geht es eigentlich super“, sagte der „Ex On The Beach“-Star vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. Jetzt kann der gebürtige Italiener allerdings endlich aufatmen. Sein Corona-Test ist pünktlich zum Start der TV-Show wieder negativ. Er kann somit also wie geplant am Dschungelabenteuer teilnehmen.

Fans befürchteten schon, dass Gigi womöglich dasselbe Schicksal wie sein Dschungelcamp-Mitstreiter Lucas Cordalis ereilt. Auch der Mann von Daniela Katzenberger erkrankte im vergangenen Jahr kurz vor Beginn der Show an Corona. Während Gigi um den Einzug zitterte, richtete sich Lucas Cordalis mit einer aufbauenden Videobotschaft an seinen Kollegen: „Es tut mir so wahnsinnig leid“. Weiters schildert er: „Man freut sich so lange auf dieses riesengroße Abenteuer Dschungelcamp und wird dann so ausgeknockt und das ist so ein schlimmes Gefühl.“ Doch glücklicherweise können beide jetzt ihr Sachen packen und dann geht es ab in den australischen Dschungel!

Weitere Überraschungskandidatin

Aber nicht nur Gigi überrascht mit seiner Teilnahme. RTL präsentiert einen Tag vor dem Start des Dschungelcamps 2023 eine neue Kandidatin: Auch Djamila Rowe wird an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen. Gegenüber RTL teilt die Visagistin mit: „Ich glaube, das soll einfach alles so sein. Ich kämpfe seit zehn Jahren dafür, bei diesem Format dabei zu sein“. Es sei für sie die Bestätigung ihrer Willenskraft. Sie habe immer fest daran geglaubt, eines Tages im Dschungelcamp zu stehen, so das TV-Sternchen.

Fans vermuten, dass sie den Platz von Martin Semmelrogge einnehmen wird, da dieser inzwischen in der Kandidaten-Liste fehlt. RTL äußerte sich bislang allerdings noch nicht dazu. Derzeit ist also noch offen, ob der Schauspieler Teil des Dschungelcamps 2023 sein wird oder nicht. Doch wir werden es wohl spätestens morgen erfahren!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es ab 13.01.2023 jeden Abend auf RTL zu sehen. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.