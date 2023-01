Habt ihr noch alte VHS-Kassetten zu Hause? Wenn ja, könnten diese ziemlich viel Geld wert sein – sofern es Raritäten sind. Wie viel man mit alten Filmen verdienen kann, zeigen jetzt YouTuber aus Amerika.

Denn sie verkaufen einen seltenen – wenn auch „schrecklichen“ Film – für Tausende Dollar.

VHS-Kassetten als Einnahmequelle?

VHS-Kassetten gehörten wohl zu der Kindheit von vielen von uns. Denn in einer Zeit vor Netflix, Prime Video und Disney Plus waren sie die einzige Möglichkeit, Filme und Serien „on demand“ zu sehen. Mit nur ein paar Klicks (und schier unendlich langem Zurückspulen der Kassette) konnte man seine liebsten Filme und Shows jederzeit sehen. Doch nach der VHS kam die DVD, die wiederum Konkurrenz durch die Blu-Rays bekam und schließlich durch Streaming-Angebote komplett in den Hintergrund rückten.

Für viele von uns sind VHS-Kassetten heute nur mehr nostalgische Deko, die im Haus der Großmutter oder Mutter den Verbau zieren. Doch wie es aussieht, bekommen die Kassetten wieder Aufschwung. Denn inmitten der Y2K-Nostalgiewelle rücken auch die schwarzen Kassetten wieder in den Fokus. Limitierte Auflagen werden online für gutes Geld verkauft und so zu raren Sammlerstücken.

„Größtenteils vergessener, schrecklicher Film“ als Rarität

Viel Geld verdienen mit Dingen, die man ohnehin noch daheim hat? Klingt doch nach einem perfekten Plan. Das dachten sich wohl auch die YouTuber „Red Letter Media“, denn auch sie wollten ihre VHS-Kassetten lukrativ weiterverkaufen. Anreiz war für die YouTuber übrigens, dass eine limitierte und originalverpackte Ausgabe von „Back to the Future“ für 75.000 Dollar verkauft wurde.

Sie wollten jedoch nicht einfach beliebte Filme weiterverkaufen, ihre Challenge war ganz anders. Denn die Frage ist: wie viel Geld würden Menschen für einen eher unbekannten, weirden Film aus den 80ern zahlen, wenn es das letzte Exemplar wäre?

Die Wahl fiel letztlich auf den 80er-Jahre Streifen „Nukie“, der auf dem Kanal immer wieder ein Running Gag ist. Kanal-Gründer Mike Stoklasa nennt ihn einen „größtenteils vergessenen, schrecklichen Film“. Inhaltlich geht es in dem Science-Fiction-Film aus Südafrika um ein Alien, das auf die Erde kommt und dort Kinder kennenlernt. Kommt euch bekannt vor? Ja, uns auch. Denn der Film gilt als Abklatsch des Klassikers „E.T.“.

Für die YouTuber ein Grund mehr, den Film unter die Leute zu bringen. Denn „wir sind stolz zu sagen, dass wir sehr wohl die Besitzer der weltweit größten Sammlung von ‚Nukie‘-VHS-Kassetten sein könnten“, betont Stoklasa. Seit 2013 sammeln sie einen der am schlechtesten bewerteten Filme der Geschichte – eines dieser Exemplare sollte dann auch als Seltenheit verkauft werden.

VHS-Kassette wird für 80.600 Dollar verkauft

Dafür musste das Team aber vorher eines machen: die restlichen Kassetten zerstören. Mehr als 100 Kopien des Films, die sie in den vergangenen Jahren angesammelt hatten, zerstörten die YouTuber also im Namen des Projektes.

Und der Plan sollte aufgehen. Denn nachdem die VHS-Kassetten durch den Häcksler gejagt wurden, stellten die YouTube eine übrig gebliebene VHS-Kassette auf eBay. Nach zahlreichen Bieter:innen und vier Tagen gab es dann tatsächlich einen Verkauf – und zwar für satte 80.600 Dollar. Wer der glückliche Käufer ist, ist leider nicht bekannt. Das Geld, so betont Stoklasa, soll an das St. Jude’s Children’s Research Hospital in Memphis, im US-Bundesstaat Tennessee, und an die Wisconsin Humane Society, eine Tierschutzorganisation in Milwaukee, gespendet werden.

Und für alle, die jetzt von dem Video inspiriert sind, bleibt eigentlich nur eines zu tun: seht doch mal bei euch im Keller nach, ob ihr durch einen glücklichen Zufall vielleicht doch ein Exemplar von „Nukie“ zu Hause habt. Wer weiß, vielleicht könnt ihr dieses ja auch teuer verkaufen.