“Der Bachelor”, “Love Island”, “Are You The One” & Co – das Reality-TV kann sich vor einer Dating-Show nach der anderen kaum retten. Doch manche finden dort tatsächlich ihr Liebesglück. Und das hängt vor allem mit dem Sternzeichen zusammen.

Diese drei Tierkreiszeichen verlieben sich bei einer Dating-Show.

Schütze

Der Schütze hat ein unglaublich neugieriges und abenteuerlustiges Wesen. Kein Wunder also, dass er sich garantiert für eine Dating-Show anmelden würde. Einfach mal, um etwas Neues auszuprobieren und Abwechslung zu erleben. Womit er allerdings nicht rechnet: Er verliebt sich dort auch wirklich. Eigentlich ist der Schütze ja extrem freiheitsliebend und öffnet sich nur selten jemandem. Doch bei Dating-Shows trifft er womöglich auf Persönlichkeiten, die ihm ähnlich sind und seine Bedürfnisse verstehen.

Zwillinge

Auch Zwillinge lieben Abenteuer. Und weil sie sich so gerne in unbekannte Gewässer stürzen, sind Dating-Shows definitiv eine willkommene Abwechslung. Dieses Sternzeichen experimentiert gerne und scheut auch nicht vor verrückten Sachen zurück. Gerade weil sich der Zwilling so vollkommen ohne Erwartungen in ein Abenteuer stürzt, passiert es ihm, dass er unverhofft zu seinem großen Glück kommt. Ohne vorher darüber nachzudenken, kann es diesem Sternzeichen tatsächlich passieren, dass es sich in einem solchen Format verliebt. Denn eine ganz besondere Eigenschaft der Zwillinge: Sie sind für alles offen – ganz nach dem Motto “Alles kann, nichts muss”.

Löwe

Der Löwe steht ja bekanntlich gerne im Rampenlicht. Eine Dating-Show ist für ihn also definitiv keine Hemmschwelle und einfach nur eine weitere Bühne, auf der er so richtig glänzen kann. Allerdings haben solche Formate für den Löwen durchaus Potential, dort auch die wahre Liebe zu finden. Denn während er anfangs zwar versuchen wird, sich mit den anderen zu messen und stets der Beste zu sein, führt die Dauerüberwachung à la Big Brother an einem Punkt dazu, dass er sich plötzlich vollkommen öffnet und sein wahres Ich zeigt. Und dann lässt er endlich mal Gefühle zu!