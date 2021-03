Die Frage, ob Mimi und Niko nach dem Bachelor-Finale noch ein Paar sind, beschäftigt derzeit wohl alle Fans der Show. Auf TVNOW ist seit Samstagabend endlich das große Wiedersehen online – jetzt wissen wir, was Sache ist.

ACHTUNG SPOILER: Wer sich das Wiedersehen am Mittwoch auf RTL anschauen will, der sollte jetzt nicht weiterlesen.

Sind Mimi und Niko ein Paar?

Seit Samstagabend ist endlich die langersehnte Wiedersehens-Show nach dem Bachelor-Finale auf TVNOW online. Bachelor Niko trifft dort unter anderem auf die drei Finalistinnen Mimi, Michèle und Stephie. Und in der Sendung stellt Moderatorin Frauke Ludowig dann endlich die Frage aller Fragen: Sind Niko und Mimi ein Paar?

“Der Bachelor”: So war das große Wiedersehen

“Nein”, reagiert Niko sofort. “Ehrlich gesagt kam es gar nie zu einer Beziehung”, erklärt schließlich auch die 26-Jährige. Schon am selben Abend habe sie gemerkt, dass mit Niko etwas nicht stimmte, erklärt die Bachelor-Gewinnerin weiter. Sie finde es schade, dass die beiden nie eine echte Chance hatte. “Ich habe das nie alles so wegstecken können, was da am Ende passiert ist.”, erklärt Niko daraufhin. Er habe Mimi geschrieben, ob man erstmal den Druck rausnehmen und das Ganze freundschaftlich angehen wolle, doch das lehnte die 26-Jährige ab.

Fans hatten schon vermutet, dass es zwischen den beiden kurz nach dem Finale auch schon wieder aus war. Viele hatten gehofft, Niko würde sich im Finale für Michèle entscheiden. Denn eigentlich hatte er die 27-Jährige nach den Homedates bereits nachhause geschickt. Schließlich bereute er seine Entscheidung und holte sie doch wieder zurück in die Sendung. Am Ende habe er sich aber doch in Mimi verliebt, wie er im Finale erklärte.

Was läuft zwischen Niko und Michèle?

Eine Frage blieb bislang allerdings unbeantwortet. Läuft da jetzt eigentlich wieder etwas zwischen Niko und Michèle. Zumindest macht dieses Gerücht bereits seit dem Finale die Runde. Der 30-Jährige habe Michèle scheinbar nochmal um eine dritte Chance gebeten. Nun sind die beiden angeblich ein Paar. Ob an diesen Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, bleibt auch nach der Wiedersehens-Show offen.

Alle Folgen von “Der Bachelor” auf TVNOW streamen.