Egal ob ihr in einer Beziehung seid oder Single, das Leben hat so viel mehr zu bieten als den Partner oder die Partnerin fürs Leben. Wir haben zwölf Dinge gesammelt, die auf jeden Fall besser sind als alles, was eine Beziehung bieten kann.

Und jaaaa, auch einen Partner zu haben ist wunderschön… aber eben nicht alles!

Diese Dinge sind besser als eine Beziehung

Wenn jemand von euch etwas gegen diese Dinge einzuwenden hat, möge er jetzt sprechen oder auf ewig schweigen.

1. Shopping

Kaufen macht glücklich! Wir können es leider nicht anders sagen, aber es stimmt nun mal. Dabei spielt es keine Rolle, was wir kaufen. Mega nice Lebensmittel, neue Kleidung oder Deko, es macht einfach Spaß, sich neue Dinge anzuschaffen.

via GIPHY

2. Das Bett nur für sich haben

Die Tage, an denen man ein riesiges Bett nur für sich hat, sind in einer Beziehung gezählt. Aber Hand aufs Herz, sich im ganzen Bett so richtig auszubreiten, ist mega zufriedenstellend (auch wenn Kuscheln natürlich genauso schön ist).

via GIPHY

3. Essen nicht teilen müssen

Die ganze Pommes-Portion nur für euch allein? Ein Traum, der sich in einer Beziehung sofort in Luft auflöst.

via GIPHY

4. Me-Time

Einfach mal nur Zeit in sich selbst investieren. Seltsamen Ritualen und Angewohnheiten frönen, die man nur für sich alleine macht – auch das kann erfüllender sein als eine Beziehung.

via GIPHY

5. BFFs

Ohne unsere Besties wären wir schon längst dem Untergang geweiht. Die große Liebe ist und bleibt doch unsere beste Freundin oder unser bester Freund.

via GIPHY

6. Pizza

Hier ist wohl keine Erklärung nötig, oder?! 😉

via GIPHY

7. Sex-Spielzeug

Um sexuell befriedigt zu sein, brauchen wir doch nicht immer zusätzlich eine andere Person! Allein kann es mit dem ein oder anderen Spielzeug genauso aufregend und vielleicht sogar erfüllender werden…. 😉

via GIPHY

8. Baby-Tiere

Stellt euch ein Leben ohne süße Baby-Tiere vor! Ja eben, es geht einfach nicht! Ganz unsere Meinung.

via GIPHY

9. Schokolade

Wir widmen unserer Lieblingsnascherei sogar eigene Filme! Charlie und die Schokoladenfabrik, Schokolade zum Frühstück… Schoki macht glücklich. Dem ist nichts hinzuzufügen.

via GIPHY

10. Jogginghosen

Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren?! We call Bullshit! Wir chillen für unser Leben gerne in unserer Sweatpants auf dem Sofa!

via GIPHY

11. Binge-Watching

Es gibt einfach kaum etwas Befriedigenderes, als zu wissen, wie es nach einem Cliffhanger weitergeht. Und genau deshalb hören wir auch niemals mittendrin auf, sondern bingen die neueste Serie natürlich bis zum Ende durch – komme, was wolle!

via GIPHY

12. Die Beine nicht rasieren

Der Natur einfach mal freien Lauf lassen, was gibt es schöneres! 😉 Immerhin brauchen auch der Rasierer oder Epilierer hin und wieder mal eine Auszeit.

via GIPHY