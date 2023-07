Nach den erstmals Anfang Mai bekannt gewordenen Vorwürfen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann, unter anderem wegen sexueller Nötigung, werden nun neue Anschuldigungen laut. Dieses Mal gegen ein weiteres Bandmitglied, Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz.

Laut Medienberichten sollen zudem mehr als nur eine Person an der organisierten Akquise junger Frauen für Rammstein-Partys beteiligt gewesen sein.

Rammstein: Neue Vorwürfe gegen Keyboarder Christian Lorenz

Die Anschuldigungen gegen die deutsche Band Rammstein reißen nicht ab. Frontmann Till Lindemann soll junge Frauen angeblich missbraucht und zu sexuellen Handlungen gedrängt haben. Auch von Drogen und K.-o.-Tropfen ist die Rede. Es gilt die Unschuldsvermutung. Mittlerweile ermittelt in dem Fall sogar die Staatsanwaltschaft. Während die deutsche Band Rammstein aktuell drei ausverkaufte Konzerte in Berlin spielt – vergangenes Wochenende gab es deshalb auch Demonstrationen in der Stadt -, werden jetzt weitere Vorwürfe gegen die Band laut.

In Interviews mit der Süddeutschen Zeitung und dem NDR erhebt eine Frau nun auch Anschuldigungen gegen Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz. Laut der heute 37-Jährigen soll Lorenz bei ihr im Dezember 2002 sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Sie war damals erst 17 Jahre alt. Wie sie im Interview erzählt, habe sie zuerst noch versucht, sich wegzudrehen, sich dann aber nicht mehr gegen den Übergriff gewehrt.

Wie die Frau erzählt, habe sie Lindemann und Lorenz zuvor bei einer Signierstunde in einer Bar kennengelernt, die sie als damals großer Fan der Band besucht hatte. Lorenz und Lindemann hätten sie daraufhin in ein Haus von Christian Lorenz eingeladen. Dort habe man gemeinsam gefeiert und viel Alkohol getrunken. Die Frau berichtet zudem, sich plötzlich „seltsam“ gefühlt zu haben. Es habe sich angefühlt, als würden die Wände auf sie „zukommen“. Sie habe sich gerade noch so in ein Bett, das ihr zum Schlafen angeboten wurde, legen können. Plötzlich habe sich „Flake“ neben sie gelegt und mit sexuellen Handlungen begonnen, wie sie laut SZ und NDR in einer eidesstattlichen Erklärung schildert.

Zwei Frauen erheben Vorwürfe

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und dem NDR erzählt zudem eine weitere Frau von ihren Erlebnissen mit der Band. Auch sie erhebt ähnliche Vorwürfe und berichtet von einer Partynacht mit Rammstein im Jahr 1996. Sie habe bei der Feier in einem Hotel das Bewusstsein verloren und sei am nächsten Tag nackt und mit starken Unterleibsschmerzen aufgewacht.

Laut den Recherchen der beiden Medien könnten zudem mehr Personen in die vermeintliche Akquise von jungen Frauen für Rammstein-Partys beteiligt gewesen sein. Bislang war immer von einer Assistentin der Band die Rede.

Sowohl Lorenz als auch Lindemann bestreiten die Vorwürfe laut ihren Anwälten. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung.