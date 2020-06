Gibt es die ewige Liebe? Diese Frage kann wohl jeder nur für sich selbst beantworten. Zumindest gibt es laut dem amerikanischen Psychologie-Professor John Gottman 3 Paar-Typen, bei denen die Beziehung am ehesten ein Leben lang hält.

Beziehung: Diese 5 Paar-Typen gibt es

Lässt sich vorhersagen, welche Paare lange zusammenbleiben und welche nicht? Ganz so einfach ist das zwar nicht – aber John Gottmann hat über Jahrzehnte Paare untersucht und sie anhand ihrer Verhaltensweisen in fünf Gruppen unterteilt. Dabei hat er sich angesehen, wie sie kommunizieren: ihre Reaktionen, ihre Aufregung, ihre Beruhigungsphasen, ihre Zuversicht, ihre Angst. Diese Ergebnisse werden heute weltweit in der Paartherapie verwendet.

Diese 3 Paar-Typen bleiben mit großer Wahrscheinlichkeit ein Leben lang zusammen:

Vermeidende Paare : Diese Paar-Typen vermeiden Auseinandersetzungen. Sie sind generell wenig emotional und eher pragmatisch unterwegs. Für außenstehende wirken sie oft distanziert und wenig romantisch – aber für das Paar passt das so. Ihr Zusammenleben ist eingefahren und das macht die Partner füreinander vorhersehbar . Das gibt ihnen Sicherheit und macht ihre Beziehung sehr stabil.

: Diese Paar-Typen vermeiden Auseinandersetzungen. Sie sind generell wenig emotional und eher pragmatisch unterwegs. Für außenstehende wirken sie oft distanziert und wenig romantisch – aber für das Paar passt das so. Ihr . Das gibt ihnen Sicherheit und macht ihre Beziehung sehr stabil. Wertschätzende Paare : Paare dieser Art verbringen am liebsten jede freie Minute gemeinsam – ohne sich dabei auf den Nerv zu gehen. Sie nehmen sehr viel Rücksicht auf den anderen und haben Verständnis für dessen Launen und Bedürfnisse. Man erkennt diese Paare daran, dass sie sehr wertschätzend und gut voneinander reden.

: Paare dieser Art verbringen am liebsten jede freie Minute gemeinsam – ohne sich dabei auf den Nerv zu gehen. Sie nehmen sehr viel Rücksicht auf den anderen und haben Verständnis für dessen Launen und Bedürfnisse. Man erkennt diese Paare daran, dass sie sehr wertschätzend und gut voneinander reden. Lebhaft-impulsive Paare: Beziehungen dieser Art wirken nach außen hin zwar wenig stabil, denn die Paare schwanken zwischen inniger Liebe und lautstarken Auseinandersetzungen. Doch das Gute ist: So schnell sie sich fetzen, so schnell verzeihen sie auch wieder – und deswegen finden diese Paare immer wieder zueinander.

Diese 2 Paar-Typen werden sich wahrscheinlich trennen: