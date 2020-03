Es gibt Menschen, die kommen von ihrem Ex einfach nicht los und kurze Zeit später sind sie auch schon wieder in einer Beziehung mit ihm.

Diesen Sommer verlieben sich genau drei Sternzeichen wieder in ihren Ex.

Fische

Jeder weiß, dass der Fisch zu den Romantikern unter den Sternzeichen zählt. Er glaubt einfach an die wahre Liebe und geht in einer Beziehung völlig auf. Scheitert etwas, in dass sie viel Energie gesteckt haben, wollen sie das nicht so gern hinnehmen und kämpfen so lange, bis sie ihren Ex wiederhaben. Diesen Sommer wird es endlich so weit sein.

Krebs

Auch beim Krebs wird es diesen Sommer eine Versöhnung mit seinem Ex geben. Er hatte die Hoffnung nie aufgegeben, dass er und sein Ex-Partner eine zweite Chance bekommen und freut sich deshalb umso mehr, dass es endlich dazu kommt. Funktionieren kann das Liebes-Comeback aber nur dann, wenn frühere Fehler eingestanden werden.

Steinbock

Genau wieder Krebs bekommt auch der Steinbock, der noch nicht über seine letzte Trennung hinweg ist, diesen Sommer eine zweite Chance. Damit dieses Liebes-Comeback auch wirklich funktioniert, beginnt der sonst so kühle und zurückhaltende Steinbock sogar damit seine Gefühle zu zeigen.