Viele von uns sind schon mal in Versuchung gekommen, dem oder der Ex noch einmal eine Chance zu geben. Ein gutes Gefühl hatten wir dabei aber irgendwie nie. Denn unsere Alarmglocken schrillten sofort. Aber was spricht denn eigentlich wirklich dagegen?

Aus diesen vier Gründen ist es keine gute Idee, noch einmal was mit dem/der Ex etwas anzufangen.

1. Die verlassene Person bleibt misstrauisch

Ein ganz großes Manko ist und bleibt, dass einer von beiden in der letzten Beziehung verlassen wurde. Wie soll man da nur wieder uneingeschränktes und bedingungsloses Vertrauen fassen? Denn immer wieder wird sich die verlassene Person fragen, ob er bzw. sie wirklich genug ist. Dadurch wird es für sie schwierig sich wirklich auf die wieder aufgeflammte Liebe einzulassen.

2. Ein Neuanfang ist nicht möglich

Auch wenn wir es gerne hätten, aber einen richtigen Neuanfang wird es nie geben. Die gemeinsame Vergangenheit lässt sich nun mal nicht leugnen. Sicher kann man einander die vergangenen Fehler verzeihen, doch sie zu vergessen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Altlasten aus der früheren Beziehung bleiben bestehen, ob man möchte oder nicht.

3. Man fällt in alte Verhaltensweisen

Früher oder später schleichen sich immer wieder alte Verhaltensweisen in die Beziehung ein. Schließlich kennt man den/die Ex ziemlich gut und auch der Umgang miteinander ist einfach sehr vertraut. Und ohne es wirklich zu merken, rutscht man als Paar schnell wieder in die alten, destruktiven Muster, die beim letzten Mal zur Trennung geführt haben.

4. Überhöhte Erwartungen

Man geht in die zweite Runde, eben weil man glaubt, es könne alles besser werden. Doch gerade deshalb legt man eine Erwartungshaltung an den Tag, die so gar nicht zu erfüllen ist. Der Druck, dass man sich in der Beziehung nun keine Fehler mehr erlauben darf, führt zu einer unentspannten Grundstimmung. Die Erwartung, dass die aufgewärmte Beziehung beim zweiten Mal einfach perfekt laufen muss, endet im genauen Gegenteil. Jedes noch so kleine Detail wird nämlich hinterfragt und doppelt bzw. dreifach analysiert. Eine erfüllte Beziehung sieht anders aus.