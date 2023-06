Obwohl Kandidatin Angelina Utzeri die letzte Rose von Bachelor David Jackson ergattert, erobert sie offenbar nicht sein Herz! Beim großen Wiedersehen vor wenigen Wochen lässt David die Bombe platzen und verrät, dass er inzwischen mit Lisa zusammen ist. Doch von Liebeskummer und Herzschmerz bei Angelina kein Spur. Denn die 28-Jährige ist wieder glücklich vergeben.

Die TV-Bekanntheit teilt nun ein erstes Foto mit ihrem neuen Freund.

Bachelor-Siegerin Angelina ist wieder glücklich vergeben

Erst vor wenigen Wochen vergab David Jackson im Finale der RTL-Show „Der Bachelor“ seine aller letzte Rose an Favoritin Angelina „Uzte“ Utzeri. Doch das große Wiedersehen hielt eine große Überraschung für die Zuseher:innen bereit. Denn statt mit seiner Auserwählten, ist David inzwischen mit der Zweitplatzierten Lisa Mieschke zusammen und happy.

Doch Angelina scheint bereits über David hinwegzusein. Sie ist sogar mega glücklich: Der Grund: Die 28-Jährige ist wieder verliebt und das können nun auch alle wissen. Über Instagram teilt die TV-Bekanntheit nun ein paar süße Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten. Ihr Freund Andreas umarmt sie liebevoll von hinten vor einer wunderschönen Kulisse. Das Paar befindet sich seit einigen Tagen im Urlaub und scheint die gemeinsame Zeit in vollen Zügen zu genießen. Dies macht Angelina auch in den Kommentaren deutlich, indem sie den Beitrag mit einem simplen, weißen Herz-Emoji kommentiert.

So haben sie sich kennengelernt

In einem Interview mit Bild verriet die Ex-Bachelor-Kandidatin erst vor kurzem, wie sie ihren neuen Freund kennengelernt hat. Die zwei kommen beide aus der Kleinstadt Albstadt. Im Restaurant ihres Papas haben sich die beiden dann das erste Mal so richtig wahrgenommen: „Ich habe bei meinem Dad im Restaurant bedient. Da kam Andreas zum Essen vorbei und wir haben uns das erste Mal richtig kennengelernt. In einer kleinen Stadt läuft man sich ja öfter über den Weg.“, erzählt Angelina. Nachdem das Thema „Bachelor“ durch war, gab es mehrere treffen: „Und dann hat’s gefunkt“, schwärmt sie.

Seitenhieb gegen David Jackson

Einen Seitenhieb gegen David Jackson kann sich Angelina im Gespräch mit der Zeitung allerdings nicht verkneifen: „Endlich ein Mann, der mir nicht sagt, was ich zu tun und zu lassen habe!“ Die Beziehung zwischen Angelina und dem Bachelor ging laut der 28-Jährigen nämlich in die Brüche, da der Content Creator auch nach der Show weiterhin alles bestimmt haben soll. „Ich kann bei Andreas genau so sein, wie ich bin und fühl mich verstanden und unterstützt – bei allem, was ich tue. Wir sind ein Team. Die Beziehung ist auf Augenhöhe und jeder kann seine Meinung sagen. Ich bin sehr, sehr glücklich“, so die 28-Jährige.