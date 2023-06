Bald ist es soweit und wir können uns endlich „Barbie“ mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen im Kino anschauen. Doch der wohl meist erwartete Film des Sommers hat angeblich auch zu einem unerwarteten Problem geführt. So habe der immense Barbie-Hype einen regelrechten Ansturm auf fluoreszierendes Rosa ausgelöst.

Die Szenenbildnerin spricht sogar von einem weltweiten Engpass.

Barbie-Hype sorgt für Engpass bei rosa Farbe

Die Barbie ist wieder da und schon bald können wir Margot Robbie in ihrer Rolle als Plastikikone auf der Kinoleinwand bestaunen. Als Boyfriend Ken steht ihr Frauenschwarm Ryan Gosling zur Seite. Und obwohl der Film noch nicht einmal in den Kinos ist, hat er die vergangenen Monate einen regelrechten Hype ausgelöst. Der Hashtag „Barbiecore“ verzeichnet auf Tiktok um Beispiel bereits 377 Millionen Aufrufe. Neben unzähligen Beauty- und Fashiontrends, hat das heißersehnte Werk von Greta Gerwig aber auch für ein ungewöhnliches Problem gesorgt.

Das Werk von „Little Women”-Regisseurin ist nämlich so pink, dass es weltweit einen Mangel an spezieller rosaroter Farbe gab. „Der Welt ging das Pink aus!“ berichtet jetzt Szenenbildnerin Sarah Greenwood im Gespräch mit dem Architekturmagazin Architectural Digest. So habe Gestaltung des Sets einen internationalen Ansturm auf fluoreszierendes Rosa der Marke Rosco hervorgerufen. Die Farbe sei demnach zwischenzeitlich nur sehr schwer erhältlich gewesen.

„Der Welt ging das Pink aus“

Regisseurin Gerwig, die schon Märchen wie „Schneewittchen“ auf die große Leinwand brachte, bestand darauf, dass auf dem Set alles rosa sein müsse. Die Wahrung der „Kindlichkeit“ sei ihr von größter Bedeutung gewesen. „Ich wollte, dass die Rosatöne sehr hell sind und alles fast zu viel“, so Gerwig. Sie habe nicht vergessen wollen, was sie „als kleines Mädchen dazu brachte, Barbie zu lieben“.

In Zusammenarbeit mit der Bühnenbildnerin Katie Spencer entwickelte Szenenbilderin Greenwood dann das Konzept für das „Barbie Dreamhouse“. Auf dem Warner Bros. Studios Gelände in der Nähe von London wurde eine magische Spielzeugwelt erschaffen, die als Zuhause für die Filmcharaktere dient. Um dieses Projekt zum Leben zu erwecken, war eben eine ganz besondere Farbgestaltung erforderlich.

Trailer verrät: Barbie und Ken landen in der harten Realität

Ein kürzlich veröffentlichter Trailer zeigt, dass die Farbe Pink nicht nur für Outfits und Möbel reserviert ist, sondern auch der Kulisse und Landschaft ein rosa Farbton hinzugefügt wurde. In dem Clip ist das Barbie-Traumhaus mit einer rosa Rutsche zu sehen, die in einen Pool hinabführt, eine rosa Dusche, ein rosa Bett und viele andere rosa Accessoires. Man bekommt einen Eindruck davon, wie pink die Welt von Barbie im Kinofilm ist. Spoiler: sehr, sehr pink.

Der Trailer verrät aber auch die Handlung des Films. Barbie landet plötzlich in der „realen“ Welt und sie muss sich entscheiden: will sie weiter in ihrer perfekten Welt leben oder will sie wissen, was wirklich vorgeht? Wie es für Barbie dann weitergeht, erfahren wir schon bald. Hierzulande ist der Film ab dem 20. Juli in den Kinos zu sehen. Neben Margot Robbie in der Hauptrolle als Barbie und Ryan Gosling als Ken, kommt der Film von Regisseurin Greta Gerwig mit einem riesigen Staraufgebot daher. Denn unter anderem auch Michael Cera, Will Ferrell, Simu Liu, Emma Mackey, Nicola Coughlan und Dua Lipa sind in demnächst in dem Movie auf der Leinwand zu sehen!