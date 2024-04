Endlich ist sie wieder da, die Zeit, in der wir uns gemütlich in einen Park setzen und ein Buch nach dem anderen verschlingen. Wer noch Inspo für die passende Frühlingslektüre benötigt, sollte jetzt unbedingt weiterlesen! Denn wir haben hier zehn Bücher für euch, die unbedingt einen Platz auf eurer Leseliste haben sollten.

Von Rom-Coms über berührende und spannende Geschichten ist hier alles mit dabei!

1. Maame von Jessica George

Maddie Wright hat ihr ganzes bisheriges Leben für andere geopfert. In ihrer Familie ist sie der Fels in der Brandung, diejenige, die sich um ihren an Parkinson erkrankten Vater kümmert und diejenige, die für Ruhe und Frieden in der Familie sorgt. Doch dann bekommt sie endlich die Chance, sie selbst zu sein und der Welt zu zeigen, wer sie wirklich ist: eine starke, unabhängige, mutige und äußert humorvolle Frau. Das würde Maddie auch gelingen, wäre da nicht diese eine Sache, die dazu führt, dass sie ihr Herz aufs Spiel setzt und damit alles riskiert.

2. Yellowface von Rebecca F. Kuang

June arbeitet hart, um als Autorin ihren großen Durchbruch zu schaffen. Doch es gelingt ihr nicht – stattdessen muss sie dabei zusehen, wie ihre Studienkollegin und Freundin Athena einen Erfolgsroman nach dem nächsten veröffentlicht und von Kritiker:innen geliebt wird. Bis Athena eines Tages auf tragische Weise stirbt, June an ein noch unveröffentlichtes Skript ihrer Freundin gerät und es als ihr eigenes Buch veröffentlicht. Wird sie mit der Aktion leben können und die halbe Welt, vor allem aber Athenas Angehörige täuschen? Eine packende Geschichte über eine moralische Entscheidung sowie die Sensibilisierung kultureller Aneignung.

3. Alles gut von Cecilia Rabess

Als Jess einen heiß begehrten Job in New York ergattert, erkennt sie schnell, dass sie sowohl die einzige Frau, als auch die einzige schwarze Person im Büro ist. Dann läuft sie auch noch ihrem Erzrivalen aus Uni-Zeiten, Josh, über den Weg. Kann es wirklich noch schlimmer kommen? Kann es. Denn auch wenn sich Jess und Josh langsam anfreunden und hier und da sogar ein paar Funken sprühen, droht die Sache aus dem Ruder zu laufen. Arbeit, Liebe und Freundschaft sollte man vielleicht doch eher weitestgehend getrennt halten. Schaffen es die beiden, ihre einstige Rivalität mit ihrer unkonventionellen Lovestory zu besiegen?

4. Die Zukunft der Wahrheit von Werner Herzog

In einer Welt, die von Fake News, KI-generierten Meldungen und politischer Manipulation beherrscht wird, fragt sich Star-Regisseur Werner Herzog: Was ist eigentlich wahr? Von einem erfundenen Schlachtensieg des Pharao Ramses bis zum modernen Mythos der Entführung durch Außerirdische und außergewöhnlichen Momenten an Filmsets (Herzog führte immerhin bei Kultfilmen wie „Nosferatu“ und „Woyzeck“ Regie), reihen sich in diesem Buch faszinierende Überlegungen und Erinnerungen aneinander.

5. Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes

Instagram-Star Toxische Pommes hat ein Buch geschrieben! In ihrem Debüt-Roman dreht sich alles um eine Familie, die vor dem Krieg in Jugoslawien in ein Einwanderungsland flüchtet, das keines sein möchte. Die Geschichte erzählt die Beziehung zwischen einer Tochter, deren einziger Lebenssinn darin besteht, die perfekte Migrantin zu werden, und ihrem Vater, der sich bei dem Versuch, ihr das zu ermöglichen, selbst verliert. Hier treffen politische Erzählungen, berührende Gedanken und treffende Pointen aufeinander.

6. Vengeance von Ruby Braun

Nemesis von Winther gehört einer Familie voller Traumwandler an. Deshalb wird sie auf die Academy of Dreams im hohen Norden Finnlands geschickt, um eine Ausbildung zum luziden Träumen zu absolvieren. Damit kann sie die Wirklichkeit durch ihre Träume beeinflussen. Doch ihre eigentliche Aufgabe auf der Academy hat einen düsteren Hintergrund: Sie will den Tod ihres Bruders rächen, an dem die Direktion Schuld sein soll. Die Pläne von Nemesis werden aber durch Mercy, dem Sohn der Direktorin, durchkreuzt, nachdem sie sich ein bisschen zu gut mit ihm versteht …

7. Die Hungrige von Claire Kohda

Es wohl die mordernste Vampir-Story, die derzeit zu finden ist: Lydia seht sich ihr Leben lang nach Sushi, Ramen und Onigiri. Doch das einzige, was sie zu sich nehmen kann, ist Blut. Denn Lydia ist ein Vampir und muss unter Menschen leben, die sie am liebsten jederzeit aussaugen möchte. Als sie dann aus der Wohnung ihrer Mutter auszieht und in einem Künstlerloft lebt, muss sie feststellen, dass sie alles andere als eine einfache Zukunft vor sich hat. Denn Lydia will ihrem blutrünstigen Verlangen nicht nachgeben. Stattdessen entwickelt sie Gefühle für Ben, einen jungen Künstler. Wie lange wird sie ihrer natürlichen Beute widerstehen können?

8. Blütenzauber von B. K. Borison

Evelyn ist ein Star auf Social Media, doch sie beschließt, sich eine Auszeit von dem Online-Trubel zu nehmen. Also verbringt sie ihre Zeit auf Lovelight Farms und erhofft sich, dort neue Kraft und Inspiration zu holen. Doch damit hat sie nicht gerechnet! Evelyn findet etwas, wonach sie eigentlich gar nicht gesucht hat: Schmetterlinge im Bauch. Denn wer hätte gedacht, dass Beckett, ein schroffer Farmer mit vielen Tattoos, so dermaßen hot sein kann? Jetzt muss sich die Influencerin entscheiden: folgt sie ihrem Herzen oder ihren Followern?

9. Wie man die lebenswerteste Stadt der Welt überlebt von Andreas Rainer (Wiener Alltagspoeten)

Allen Wiener:innen ist die Insta-Page @wieneralltagspoeten mit Sicherheit längst ein Begriff. Jetzt hat Andreas Rainer, das Gesicht hinter dem Account, ein zweites Buch geschrieben. Mit 50 irrwitzigen Zitaten aus dem Wiener Alltag gibt er seinen Leser:innen einen tiefen Einblick in das Herz der Wiener Seele. Der weltberühmte Ort mag zwar die lebenswerteste Stadt sein, gleichzeitig gilt sie aber auch als unfreundlichste Stadt. In 13 Kapiteln versucht Rainer seine Heimatstadt endlich zu verstehen und gibt Tipps zu wichtigen Themen wie der Bestelletikette am Würstelstand, zum korrekten Verhalten in einem Kaffeehaus oder wie man richtig schimpft.

10. End of Story von A. J. Finn

Die junge Autorin Nicky Hunter wird engagiert, um die Memoiren des berühmten Schriftstellers Sebastian Trapp zu verfassen. Doch was sie anfangs nicht wusste: Die beiden Kinder des Autors sind vor 20 Jahren spurlos verschwunden. Während sie über Trapps Vergangenheit recherchiert, stößt Nicky auf ein wirres Netz aus Lügen und Familiengeheimnissen. Schreibt sie hier etwa gerade die Lebensgeschichte eines Mörders? Als sie der Wahrheit immer näher kommt, geschieht tatsächlich ein Mord. Eine Frau wird getötet und schwimmt im Teich des Anwesens. Kann Nicky sich noch retten?