Eine umstrittene Neuregelung in Restaurants sorgt in Spanien aktuell für Aufregung. Denn künftig soll es Restaurantbesitzer:innen erlaubt sein, einen Zuschlag für gewisse Sitzplätze zu verlangen. Damit sind etwa Plätze im Schatten gemeint.

Wer sich einen sogenannten „Premium-Tisch“ ergattern möchte, der muss demnach tiefer in die Tasche greifen, als andere Gäste.

Spanien: Restaurants bietet Sitzplätze im Schatten für Aufpreis an

An die First und Business Class in Flugzeugen haben wir uns mittlerweile gewohnt. Sind jetzt etwa auch Restaurants an der Reihe? Spanien zeigt es zumindest vor. In der autonomen Gemeinschaft Andalusien gilt nämlich ab sofort eine umstrittene Regelung, die es Restaurantinhaber:innen ermöglicht, die Preise an ausgewählten Plätzen im Lokal anzuheben. Darunter fallen etwa Sitzplätze im Schatten, aber auch in der Sonne, wie Daily Mail berichtet. Das schreibt auch die regionale Tageszeitung El Correo: Demnach sollen sogar einige Restaurants in Andalusien eine zusätzliche Gebühr für die Reservierung eines Tisches in der Sonne verlangen. Wer also künftig einen Urlaub im Süden Spaniens plant, der muss wohl auch die Kosten für sogenannte „Premium-Tische“ in seiner Budgetplanung bedenken.

Für die Höhe dieser Zuschläge soll es laut den zuständigen Behörden aber eine klare Regelung geben, die festlegt, wie viel Restaurants berechnen dürfen. Laut Medienberichten müssen Tische mit einem Aufpreis zudem „deutlich und sichtbar“ gekennzeichnet werden – beispielsweise auf der Speisekarte oder durch Schilder auf den Tischen. Eine rein mündliche Information über die Zusatzkosten eines Sitzplatzes reicht nicht aus. Wer die zusätzlichen Kosten nicht deutlich kennzeichnet, muss laut Berichten mit einer Strafe rechnen.

Hohe Temperaturen im Sommer

Spanische Städte wie Malaga, Marbella oder Sevilla zählen zu den beliebtesten Reisedestinationen in Spanien. Wer schon einmal in Andalusien war, der weiß, dass die Temperaturen im Sommer ordentlich steigen können. Schattige Restaurantplätze sind dann jedenfalls Gold wert – ab diesem Sommer nun offenbar fast sprichwörtlich. Ob und wie sich diese neue Restaurant-Regelung auf die Besucherzahlen in der Gastronomie sowie den Tourismus auswirken wird, bleibt abzuwarten.