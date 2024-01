Mitten im Winter werden Teile Spaniens gerade von einer Hitzewelle überrollt. Wetterstationen melden teilweise fast 30 Grad. Besonders im Süden und Osten des Landes wurden Temperaturrekorde gemessen.

Die Wetterbehörde spricht von einer „Anomalie“.

Hitzewelle mitten im Winter

Was eher nach einem Science-Fiction-Movie klingt, passiert in Spanien gerade tatsächlich. Teile des Landes werden aktuell nämlich von einer Hitzewelle überrollt. Laut der Wetterbehörde Aemet wurden etwa in der Region Valencia an der Mittelmeerküste 29,5 Grad gemessen, 28,5 Grad in der Region Murcia und 27,8 Grad in Malaga in Andalusien. An rund 400 weiteren Wetterstationen erreichten die Temperaturen 20 Grad.

Próxima semana: bloqueo anticiclónico que impedirá la entrada de borrascas atlánticas.

📌 Temperaturas notablemente por encima de lo normal, más propias del mes de marzo.

📌 Nieblas matinales en el interior peninsular.

📌 Sin lluvias, salvo el lunes en el extremo norte peninsular pic.twitter.com/htzH7Qe6WM — AEMET (@AEMET_Esp) January 21, 2024

„Anomalie“ im Winter

Die Wetterbehörde spricht von einer „Anomalie“. Diese soll unter anderem durch ein Hoch über dem Mittelmeer ausgelöst worden sein. Auch im Südosten Frankreichs zeigten sich Auswirkungen. Bereits im Dezember wurden in Spanien ebenfalls Temperaturrekorde verzeichnet. So gab es auch Ende vergangenen Jahres Temperaturen mit bis zu 29,9 Grad in Malaga. Expert:innen zufolge werde es aufgrund der Erderwärmung in Zukunft noch schwieriger zu sein, das Wettergeschehen vorherzusagen.