Babynews bei Sofia Richie: Das Model und Tochter von Musiker-Legende Lionel Richie ist im sechsten Monat schwanger! Auf Instagram überrascht die 25-Jährige jetzt mit einer Reihe Schnappschüsse, auf denen sie bereits mit einer kleinen Kugel zu sehen ist.

Erst im April letzten Jahres hat sie Elliot Grainge das Ja-Wort gegeben.

Sofia Richie erwartet ihr erstes Kind

Für die 25-jährige Sofia Richie läuft es momentan im wahrsten Sinne des Wortes rund! Vergangenen April heiratete sie ihre große Liebe, Musikproduzent Elliot Grainge, bei einer Traumhochzeit in Südfrankreich. Jetzt scheint das Familienglück der beiden perfekt zu sein. Denn wie Sofia auf Instagram verkündet, erwarten sie ihr erstes gemeinsames Kind.

Dazu teilt das Model einige Schnappschüsse, die sie und ihren Ehemann, inklusive Babybauch zeigen. „Und plötzlich waren wir zu dritt“, schreibt die Tochter von Lionel Richie zu einem der Fotos.

Mit einem weiteren Foto, das Sofia in lässiger Pose und Oversized-Suit zeigt, schwärmt sie über die bevorstehende Zeit. „Unsere Herzen sind mit so viel Liebe gefüllt. Ich bin so dankbar für eure Unterstützung! Und ich kann das nächste Kapitel des Lebens kaum erwarten“, so die Schwangere.

„Eine Schwangerschaft ist wirklich beängstigend“

In einem Interview mit der US-Vogue erzählt Sofia, wie sie erfahren hat, dass sie schwanger ist. „Ich war gerade für die Fashion Week in Mailand und wollte auf die Prada-Show gehen“. Plötzlich fühlte sie sich unwohl. Doch Sofia schob ihren Gesundheitszustand auf den Jetlag und den Stress, den Fashion Weeks eben so mit sich bringen. Zurück in ihrer Heimat Los Angeles plante sie dann, ein Ed-Sheeran-Konzert zu besuchen. „Ich wusste, das wird ein flüssiger Abend und meine Periode hat sich schon ein paar Tage verspätet“, so Sofia. „Ich wollte einfach auf Nummer Sicher gehen, also machte ich einen Test“.

Und siehe da: Dieser und drei weitere Testes waren positiv! Die Freude bei Sofia und Elliot war groß – immerhin haben sie seit ihrer Hochzeit im April 2023 versucht, ein Baby zu bekommen. „Er war so aufgeregt und wir haben beide geweint“, beschreibt Sofia den besonderen Moment. Doch Sofia ist sich bewusst, dass die nächsten Monate nicht gerade einfach werden: „Eine Schwangerschaft ist wirklich beängstigend“, erklärt sie. „Ich habe in den letzten sechs Monaten mehr gelernt als in meinem ganzen Leben“.

Wird es ein Junge oder ein Mädchen?

Dann verrät Sofia auch, welches Geschlecht das Baby haben wird. Im Gespräch mit der Vogue erzählt die 25-Jährige, dass sie ein Mädchen erwartet. „Wir haben beide damit gerechnet, dass es ein Junge wird, also war das echt ein Schock“, so Sofia. „Mein größter Traum war es immer, ein kleines Mädchen zu bekommen“, schwärmt sie. „Und auch Elliot freut sich sehr auf ein Mädchen!“. Und auch das Sternzeichen des Babys weiß die werdende Mutter schon: Zwillinge!