Vor fast genau einem Jahr gaben Sofia Richie und Elliot Grainge ihre Verlobung bekannt. Nun haben sich das Model und der Musikproduzent in Frankreich das Ja-Wort gegeben. Im Netz kursieren bereits die ersten Fotos von der Traumhochzeit.

Und natürlich tummelten sich unter den Hochzeitsgästen auch viele Stars.

Sofia Richie und Elliot Grainge haben geheiratet

Nach der Verlobung von Sofia Richie und Elliot Grainge im Frühling 2022 liefen die Hochzeitsplanungen bis zum Schluss auf Hochtouren. Dieses Wochenende hat das Ereignis der Extraklasse nun seinen absoluten Höhepunkt gefunden. Die Tochter des Sängers Lionel Richie und der Musikproduzent haben sich am Samstag (22. April) in Südfrankreich das Ja-Wort gegeben. Sofia und Elliot sind nun also offiziell Mann und Frau!

Vor Freunden, Familie und etlichen Promigästen wurde der Bund fürs Leben geschlossen, wie mehrere US-Medien berichten. Erste Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen zum Beispiel Stars wie Cameron Diaz, ihr Mann Benji Madden und Paris Hilton. Natürlich war aber auch Schwester Nicole Richie und ihre Vater Lionel bei der Hochzeit mit dabei. Die Bilder zeigen, wie der „Hallo“-Sänger seine Tochter zum Altar führt.

Hochzeitskleid von Chanel

Ebenfalls auf den Fotos zu sehen: Das Brautkleid! Das 24-jährige Model entschied sich für ein funkelndes Neckholder-Dress mit schicken Verzierungen. Dazu trug die Tochter von Lionel Richie einen schlichten Schleier. Die Robe stammt von Chanel, wie ein Instagram-Clip von Vogue zeigt. In dem Video verrät das Model: „Ich hatte immer diese Vision eines großen Prinzessinnenkleides, aber als ich dann älter wurde, merkte ich, dass ich doch etwas Schlichteres will.“

Seit 2021 ein Paar

Gerüchte, dass die beiden ein Paar sind, wurden erstmals im April 2021 laut, nachdem sie gemeinsam in Los Angeles gesichtet wurden. Wenige Tage später machten Sofia Richie und Elliot Grainge ihre Liebe mit einem Kussfoto dan auf Instagram offiziell. Im April 2022 machte der Manager seiner Liebsten dann einen romantischen Antrag am Strand. Vor der Beziehung mit Elliot war Sofia mit Reality-TV-Star und Kourtney-Kardashian-Ex Scott Disick zusammen.

Sofia scheint mit Elliot nun aber ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. „Sofias Familie könnte nicht glücklicher für sie und Elliot sein“, plauderte kürzlich eine Quelle gegenüber USWeekly aus. „Sie haben Sofia in früheren Beziehungen erlebt, aber nichts ist vergleichbar damit, wie glücklich sie mit Elliot zu sein scheint.“, so der Insider.