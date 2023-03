Ann Claire und Justin aus Texas wollten eine ganz besondere Hochzeit veranstalten. Ihr Plan: eine große Überraschung für alle! Ganz nebenbei liefern die beiden ein Hochzeitsvideo, mit dem sie jetzt viral gehen. Denn die beiden beschlossen, ihren schönsten Tag im Stil von „The Office“ zu dokumentieren.

Sind das Pam und Jim im echten Leben?

Paar überrascht Familie und Freund:innen mit Hochzeit

Wie sieht eure Traumhochzeit aus? Vielleicht am Strand, ganz klein mit den engsten Vertrauten oder doch riesig groß? Für Ann Claire und Justin war klar: es sollte eine Überraschung werden. Und zwar nicht für den jeweils anderen, sondern für die Hochzeitsgesellschaft. Denn obwohl sie ihren Freund:innen und Verwandten eigentlich den 23. März als Hochzeitsdatum versichert hatten, luden sie schon 20 Tage vorher zu einer kleinen Verlobungsfeier ein. Eine Feier, die sich als Überraschungshochzeit entpuppen sollte. Denn neben dem Brautpaar waren nur zwei Personen eingeweiht: der beste Freund des Paares, John, der die beiden ganz offiziell traute. Und die gute Freundin Tyre, deren Hochzeitslocation genutzt wurde. „Unsere Familien wussten nichts, unsere Hochzeitsgesellschaft wusste nichts und die Gäste wussten nichts“, betont Ann Claire gegenüber „Insider“.

Und dennoch war für die passende Hochzeitsgarderobe gesorgt. Denn die Trauzeug:innen, Brautjungfern und Groomsmen bekamen passende weiße Schürzen mit aufgedruckten Kleidern und Anzügen, um Foto-ready zu sein. Und auch in puncto Hochzeitsvideo wollten die beiden alles andere als gewöhnlich sein. Sie planten deshalb, das Hochzeitsvideo ganz im Stile von „The Office“ zu machen. Ja genau, jene Mockumentary über die Dunder Mifflin Paper Company mit Steve Carell, Rainn Wilson und John Krasinski.

„‚The Office‘ ist unsere Lieblingsfernsehserie. Justin und ich haben die Tradition, dass wir uns an jedem Weihnachtstag jede Weihnachtsfolge von ‚The Office‘ ansehen“, so Ann Claire. „Wir zitieren sie ständig, und unsere absolute Lieblingsfolge der Serie ist die Hochzeit von Jim und Pam“.

„The Office“-Hochzeitsvideo geht viral

Und dementsprechend durften in dem Hochzeitsvideo natürlich jede Menge „Fourth Wall breaks“ und cringy Monologe nicht fehlen. Und auch den Gästen werden bei der Hochzeit ganz im Stil der Show jede Menge unangenehme Fragen gestellt. Zum Schluss gab es für das Brautpaar dann auch noch eine Belohnung. Denn beide gönnten sich Fake-Oscar-Statuen in der Kategorie „Beste:r Schauspieler:in in einer Überraschungshochzeit“ (na, wer denkt jetzt auch gleich an die Dundie Awards der Serie?).

Der erste Teaser vom Hochzeitsvideo überzeugt auf jeden Fall nicht nur das Brautpaar. Denn in kürzester Zeit bekommt der Teaser mehr als eine Millionen Aufrufe auf TikTok – und die Leute in den Sozialen Medien sind von der Idee absolut begeistert. „Ich speichere das für den Fall, dass ich jemals einen Mann dazu austricksen kann, mich zu heiraten“, schreibt etwa eine Userin zu dem Video. Zahlreiche andere kommentieren währenddessen, dass sie die restlichen „Folgen“ der Hochzeit nicht mehr abwarten können. Sieht also ganz so aus, als wäre die Überraschung ein riesiger Erfolg geworden! Bleibt nur zu hoffen, dass die beiden ihren Traum vom Pam & Jim Leben auch in Zukunft ausleben können.

