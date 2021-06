Nicht mehr lange und wir können wieder unsere liebste Highschool-Serie auf Netflix bingen. Denn der Streaming-Dienst hat auf Instagram den Starttermin für die dritte Staffel von “Sex Education” bekannt gegeben.

Außerdem können wir mit ersten Bildern zur 3. Staffel schon einen kleinen Einblick erhaschen.

“Sex Education”: Starttermin für dritte Staffel bekannt

Endlich ist es so weit! Viel zu lange mussten Fans der Erfolgsserie “Sex Education” auf eine Fortsetzung warten. Jetzt hat Netflix auf seinem offiziellen Instagram-Account endlich den Starttermin für die dritte Staffel bekannt gegeben.

“Nur noch 85 schlaflose Nächte, in denen ich wachliegen und über jede Möglichkeit nachdenken werde, wie man die gelöschte Voice Mail von Otis an Maeve wiederherstellen kann”, schreibt der Streaming-Dienst. Ab 17. September können wir wieder ganze 10 Folgen von “Sex Education” bingen. Neben dem Starttermin der dritten Staffel, veröffentlicht Netflix auch einige Bilder, die uns einen ersten Blick auf die neuen Folgen erhaschen lassen. Eines fällt dabei sofort auf: Die Charaktere sind plötzlich in einer Schuluniform zu sehen. Was es damit wohl auf sich hat?

Das erwartet uns in der dritten Staffel

Achtung Spoiler! Einen kleinen Einblick in die Geschehnisse der dritten Staffel von “Sex Education” hat uns Netflix schon vor einer Weile gewährt. Der frisch entjungferte Otis will seine Erfahrungen mit Gelegenheitssex etwas ausbauen, während sein bester Freund Eric offiziell mit seinem Schwarm Adam zusammenkommt. Im Leben von Otis wartet aber noch eine weitere große Überraschung auf uns: Seine Mutter Jean erwartet nämlich ein Baby.

Am Ende der zweiten Staffel geht es in der Schule Moordale ziemlich rund. Deshalb möchte die neue Schulleiterin Hope strengere Regeln durchsetzen und der Schule wieder zu altem Glanz verhelfen. Ob sie deshalb wohl auch Schuluniformen eingeführt hat? Aber die Frage die wir uns alle stellen ist wohl: Kommen Otis und Maeve endlich zusammen? Um das beantworten zu können, mussen wir uns wohl noch bis zum 17. September gedulden.