Juhuuu! Die dritte Staffel von “Sex Education” ist endlich abgedreht. Die Fans müssen also nicht mehr lange warten, bis sie endlich wissen, wie es mit Maeve, Otis und Co. weitergeht.

Wir haben hier alle Infos zur neuen Staffel für euch:

So geht es in Staffel 3 von “Sex Education” weiter

Ein Crew-Mitglied von “Sex Education” postete vor Kurzem ein Foto vom Set und erklärte: “Endlich! Ich bin so aufgeregt. Danke an ‘Sex Education’-Staffel 3 und an alle, die Teil dieses epischen achtmonatigen Abenteuers voller Liebe, Humor und TV-Magie waren.” Lange dürfte es also nicht mehr dauern, bis wir die neuen Abenteuer von Maeve und Otis auf Netflix verfolgen können. Und Otis-Darsteller Asa Butterfield verriet gegenüber dem “Guardian” nun neue Insider-Infos über die kommende Staffel.

So soll es laut dem Schauspieler mit einer Art Zeitsprung weitergehen. “Otis ist zurück in der Schule (…), doch er ist ein Stück weit erwachsener und selbstbewusster.” Es habe Spaß gemacht, sein entwickeltes Charisma zu porträtieren, erzählt Asa, doch seine “tragisch komische Art” bleibe Otis natürlich trotzdem erhalten. Auch die On-Off-Beziehung zwischen Otis und Maeve soll in Staffel 3 weitergehen. “Ihre Beziehung wird sich in Staffel 3 weiterentwickeln”. Dazu werden Zuschauer den wahren Grund erfahren, warum Otis eine Sextherapie-Klinik führt. “Hat er es getan, um Maeve nahe zu sein oder erfüllt es ihn, Menschen zu helfen?”, so Ava.

Cast-Zuwachs

Fans können sich in der neuen Staffel auf viele alte und beliebte Gesichter freuen. Von Asa Butterfield (Otis) und Emma Mackey (Maeve) bis hin zu Gillian Anderson (Jean) und natürlich Ncuti Gatwa (Eric). Zudem wird “Girls”-Star Jemima Kirke die Rolle der neuen Direktorin übernehmen und somit Mr. Groff ablösen. “Eine sexy Frau als Schulleiterin wird die Schüler faszinieren, die sonst nur strenge Männer mittleren Alters in Führungspositionen kennen”, verriet kürzlich ein Insider gegenüber der “Sun”. Auch Schauspieler Jason Isaacs stoßt in Staffel Drei zum Cast dazu. Ihn kennt man als Lucius Malfoy in den “Harry Potter”-Filmen. In “Sex Education” wird er Peter Groff, den Bruder des ehemaligen Schulleiters Michael Groff spielen. Außerdem wird Sängerin Dua Saleh in der dritten Staffel ihr Schauspiel-Debüt geben. Sie wird als die sich selbst nicht-binär definierende Cal an die Moordale-Schule kommen.