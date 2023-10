Wir warnen euch schon einmal vor: diese Story passt perfekt zum Halloween-Grusel und ist nichts für schwache Nerven. Denn in dem Ohr einer 64-jährigen Frau wurde eine lebende Spinne entdeckt.

Die Spinne bewegte sich sogar im Ohr.

Frau hat „unaufhörlich schlagende, klickende und raschelnde Geräusche“ im Ohr

Seid ihr auch schon mal mit einem Jucken oder unangenehmen Gefühl im Ohr aufgewacht und dachtet euch: OMG da ist jetzt sicher etwas reingekrabbelt? Nein? Tja, dann tut es uns leid, falls euch dieses Gefühl nach der Geschichte einer 64-jährigen Frau aus Taiwan begleitet. Denn ihr Erlebnis liest sich wie eine kleine Horrorgeschichte.

Aber zurück zum Anfang. Die Frau wachte mit dem Gefühl auf, als wäre irgendetwas in ihrem Ohr. „Sie war aufgewacht und hatte das Gefühl, dass sich eine Kreatur in ihrem linken Ohr bewegte“, schildert ein Bericht das Gefühl der Frau. Zunächst wollte sie dieses aber offenbar einfach ignorieren. Doch in den darauffolgenden Tagen wurde die Situation immer schlimmer. Denn wie ein Bericht des Falls erklärt, hörte die Frau in den darauffolgenden vier Tagen „unaufhörlich schlagende, klickende und raschelnde Geräusche“. Es ist ein ständiger Lärm in ihrem Ohr, der sie auch davon abhält, zu schlafen.

Lebendige Spinne krabbelt im Ohr

Die 64-Jährige beschließt deshalb, einen Arzt aufzusuchen. Dieser untersucht dann ihren Gehörgang – und entdeckt eine lebende Spinne. Das Tier krabbelte im äußeren Gehörgang der Frau. Aber damit noch nicht genug: Denn die Spinne lebt nicht nur in ihrem Ohr – sie ist darin auch offenbar gewachsen. Das zeigt sich nämlich deshalb, da die Spinne ihr Exoskelett in dem Ohr der Frau abgelegt hat. Ein ziemlich skurriler Anblick, der auf das Ärzteteam wartet.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Denn auch, wenn die Spinne tagelang im Ohr der Frau unterwegs war, hat sie ihr Trommelfell nicht verletzt! Und das Team kann die Spinne auch schnell entfernen. Denn mithilfe einer Absaugkanüle kann die Spinne aus dem Ohr geholt werden – kurz darauf wurden auch die Symptome der Frau weniger.