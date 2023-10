Halloween steht vor der Tür! Wer verkleiden liebt und es kaum noch erwarten kann, am 31. Oktober das gruseligste Kostüm auszupacken, muss natürlich auch auf die passende Maniküre zum Gruselfest setzen! Deshalb haben wir hier jede Menge Nailart-Inspo für euch!

Und das Beste: Diese Halloween-Maniküre-Trends lassen sich ganz einfach selber machen.

Halloween-Maniküre: 3 coole Looks zum Nachmachen

Mit ein paar kleinen Handgriffen und etwas Geduld, verwandelt ihr eure Nägel zu Halloween in einen gruseligen Hingucker! Hier gibt’s drei coole Halloween-Maniküre-Looks zum Nachmachen:

1. Kleine Geister

Für diese Halloween-Maniküre braucht ihr im Prinzip nur drei Nagellack-Farben: Schwarz, Weiß und einen Nude-Ton oder Klarlack. Tragt zuerst eine Schicht Klarlack oder den Nude-Ton als Grundlage auf. Dann geht’s an die Geister! Dafür mit einem dünnen Pinsel die Umrisse der Geister auf die Nägel malen. „Leben“ haucht ihr den Gruselgestalten dann mit Schwarz ein. Damit malt ihr ihnen Augen in Form von kleinen Punkten auf. Wer möchte, kann die kleinen Geister auch noch mit bunten Blümchen – so wie hier – verzieren. Aber auch ohne zusätzliche Details machen die kleinen Geister schon einiges her!

2. Spinnenfinger

Diese Grusel-Maniküre erfordert etwas mehr Zeit und Geduld, ist im Prinzip aber auch ganz einfach nachzumachen. Auch hierfür wieder klaren Unterlack auftragen. Im nächsten Schritt haltet ihr schwarzen und grauen oder silbernen Nagellack bereit. Wer’s einfach will, der malt einfach nur simple schwarze Spinnweben auf die Nägel. Am besten klappt das mit einem sehr dünnen Pinsel oder einer Zahnstocher-Spitze. Etwas fortgeschrittenere Hobby-Nailartists lackieren die Nagelspitze Schwarz und kreieren einen leichten Verlauf. Dann werden die Spinnweben mit grauem oder silbernem Lack aufgetragen. Zum Schluss noch eine Schicht Oberlack zum Fixieren drauf – fertig ist der Grusel-Look!

3. Bloody Halloween

Nichts schreit mehr nach Halloween, als blutige Fingernägel! So simpel und gleichzeitig sowas von gruselig: für diesen Look lackiert ihr den Großteil eurer Nägel komplett in blutigem Rot. Lediglich zwei oder drei einzelne Fingernägel bekommen einen special Grusel-Look. Dafür bemalt ihr nur einen Teil des Nagels Rot (siehe Video). Jetzt geht’s an die Blutspritzer: dafür schnappt ihr euch einen Zahnstocker oder einen speziellen Nagelpinsel mit einer kleinen Kugel am Ende. Damit zeichnet ihr kleine Bluttropfen auf die Nägel – einfach einen feinen Strich aus der roten Farbe ziehen und am Ende einen kleinen Punkt draufsetzen. Schon schaut es so aus, als würde Blut von euren Nägeln fließen – lieben wir!