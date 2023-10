In wenigen Tagen geht es los: Beim miss Gründerinnentag werden alle Fragen rund ums Gründen und den Weg in die Selbstständigkeit geklärt.

Mit dabei ist auch Christina Bischof, Content Creatorin und Co-Gründerin von feschi. Sie verrät uns ihre Tipps und Tricks für die Selbstständigkeit

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

Im Fall von feschi war es so, dass die Idee und das Grundgerüst schon da waren und ich das Potenzial gesehen habe, daraus etwas Großes machen zu können.

Was hättest du gerne gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist?

Da ich langsam in die Selbständigkeit reingewachsen bin, gab es nichts, was mich total überrascht hat. Mir fällt nur immer wieder auf, dass die Selbständigkeit oft romantisiert wird ( viel Geld und Freizeit ) und dem ist nicht so. Zumindest nicht ab Tag 1, die Lorbeeren erntet man meist erst nach Jahren.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Es gibt regelmäßig Dinge, auf die man nicht vorbereitet sein kann! Wichtig ist, nie das Ziel aus den Augen zu verlieren und zu wissen, dass es noch für jedes Problem eine Lösung gab.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Aufstehen und weiter machen, nur dadurch kann man lernen und wachsen!

Was sind deine Learnings?

Unzählige, von persönlichen bis hin zu Business related. Ein Key-learning ist – consitency is key!

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest.

Trau dich einfach und habe nicht so viele Selbstzweifel!

