Taylor Swift ist die Queen der Beziehungs-Hymnen und vermutlich haben wir alle den ein oder andern Swift-Song, der uns durch Herzschmerz oder Liebesglück begleitet hat. Aber hast du dich jemals gefragt, was dein Lieblingssong von Taylor Swift über deinen aktuellen Beziehungsstatus aussagt?

Von „Love Story“ zu „Shake it off“, von „I Can See You“ bis „All Too Well“ – finde heraus, was deine Lieblingssongs von Taylor Swift über dein Liebesleben verraten!

Das sagen diese 6 Songs von Taylor Swift über dein Liebesleben aus

Sag uns, was du gerne hörst, und wir verraten dir, was das mit deiner Beziehung zu tun hat!

1. „Love Story“

Du bist hoffnungslos romantisch. Vielleicht steckst du gerade in einer Beziehung, die anfangs unter einem falschen Stern stand und letztendlich triumphierte. Oder du wartest sehnlichst darauf, dass deine eigene Romeo-und-Julia-Geschichte beginnt.

2. „We Are Never Ever Getting Back Together“

Du bist gerade frisch getrennt, aber absolut bereit, ein neues Abenteuer anzugehen. Denn du weißt genau, was du willst und was nicht, und bist nicht bereit, dich mit weniger zufriedenzugeben.

3. „Blank Space“

Du genießt deine Unabhängigkeit und dein Leben als Single. Das Leben nimmst du nicht zu ernst und weißt, dass die Liebe manchmal chaotisch und unvorhersehbar sein kann.

4. „All Too Well“

Herzschmerz kennst du nur allzu gut und wenn wir uns ehrlich sind, hältst du noch an der Vergangenheit fest. Dieser Song erinnert dich an eine Liebe, die tief ging, aber dennoch nicht beständig war.

5. „Shake It Off“

Du lässt dich von nichts und niemandem unterkriegen und bist stolz darauf. Egal ob Single und glücklich oder in einer Beziehung – du legst großen Wert darauf, dein eigenes Ding durchzuziehen. Gut so!

6. „Delicate“

Deine Beziehung steht noch am Anfang, alles ist zerbrechlich und aufregend. Die Unsicherheit ist prickelnd und die neue Liebe kribbelt im Bauch, aber das Risiko fühlt sich so richtig an.

Swiftes wissen es schon längst: Taylor Swift hat die magische Fähigkeit, Gefühle und Beziehungen so in Worte zu fassen, dass sich jede:r angesprochen fühlt. Kein Wunder also, dass so ein Hype um die sympathische Amerikanerin herrscht!