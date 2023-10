In wenigen Wochen startet die finale Staffel von „The Crown“! Und wie der Trailer jetzt zeigt, widmet sich der erste Teil der Staffel wohl vor allem einer Person: Lady Diana.

Denn in dem Trailer dreht sich alles um die „Königin der Herzen“.

Darum geht es in der letzten Staffel von „The Crown“

„In letzter Zeit war es etwas verrückt.“ Mit diesen Worten beschreibt Diana (gespielt von Elizabeth Debicki) in dem Trailer zu „The Crown“ das Leben, das sie nach der Trennung von Prinz Charles führte. Ein bisschen verrückt, das heißt ständiges Chaos, eine nicht enden wollende Verfolgungsjagd durch die Paparazzi und kein Anzeichen von Ruhe und Entspannung in Sicht. Der erste Trailer zur finalen Staffel von „The Crown“ macht klar: Dianas Leben war von Stress geprägt. „Man wünscht diesem Mädchen wirklich, dass es Frieden findet“, betont auch die Queen (Imelda Staunton) in dem Trailer

Doch diesen Frieden vor den Paparazzi soll Diana nicht finden. In dem Trailer sehen wir nämlich auch einen Hinweis auf die Reise nach Paris, die Diana mit ihrem damaligen Lebensgefährten Dodi Fayed unternimmt – und bei der sie bei einem tragischen Autounfall ums Leben kommt.

Finale Staffel in zwei Parts aufgeteilt

Schon vor Veröffentlichung des Trailers war bekannt, dass Dianas Tod in der sechsten und letzten Staffel der Serie eine Rolle spielen wird. Im Trailer bestätigt sich das einmal mehr. Denn zu sehen ist auch, wie die Welt auf Dianas Tod reagierte – und von der Queen eine Stellungnahme verlangte. Die Queen ist sich nicht sicher, was die Leute von ihr wollen. Doch Charles stellt im Trailer klar: „Du bist die Mutter der Nation. Du hast die Bilder im Fernsehen gesehen. Diana gab den Menschen, was sie brauchten.“ Die finalen Folgen werden sich also auch um die Frage drehen, wie die Queen mit dem Verlust der „Königin der Herzen“ umgegangen ist.

Die letzte Staffel von „The Crown“ ist übrigens in zwei Hälften aufgeteilt. Part 1, der am 16. November auf Netflix erscheint, widmet sich der Beziehung zwischen Diana und Dodi und den Folgen des Autounfalls in Paris. Part 2 erscheint am 14. Dezember. In den letzten Folgen soll es dann unter anderem um Charles und Camilla und ihre Hochzeit gehen. Auch das Leben von Prinz William und Prinz Harry soll gezeigt werden. Insgesamt widmet sich die finale Staffel den Jahren 1997-2005.