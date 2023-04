Das Glaserl Orangensaft zum Frühstück war gestern – denn jetzt holen wir uns unsere Vitamindosis in Infusionsform!

Warum das so ist, wie das geht und ob das alles überhaupt Sinn macht: Wir haben uns da mal schlaugemacht.

Energieschub auf Knopfdruck

Ein gestärktes Immunsystem, schöne Haut oder ein Energieschub auf Knopfdruck? Möglich. Also, so gut wie, und vor allem dann, wenn man den Knopfdruck durch einen Nadelstich ersetzt. Die Rede ist von Vitamin- und Vitalstoffinfusionen, also hoch konzentrierten Boostern, die man verabreicht bekommt, um diverse Mängel zu kompensieren oder sich generell ein wenig zu optimieren.

Ein flüssiges Wundermittel – oder am Ende des Tages doch nur Geschäftemacherei? Und wozu Infusionen, wenn wir doch mittlerweile wissen, dass es so gut wie alles in Kapselform gibt „Nahrungsergänzungen und Vitaminpräparate in Kapselform gehen bei oraler Einnahme immer über den Magen-Darm-Trakt, das führt zu einer eingeschränkten Aufnahme im Körper. Bei einer Infusion gehen 100 Prozent gleich direkt ins Blut, was die Wirkung natürlich viel intensiver macht“, erklärt Dr. med. univ. Pia Plasenzotti, Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Stoffwechsel.

Infusionen, vor allem jene mit hoch dosiertem Vitamin C, sind in ihrer Ordination seit vielen Jahren heiß begehrt. „Vitamin C kann unser Körper nicht selbst produzieren. In hoch dosierter Form spürt man richtig, dass man Energie bekommt und das Immunsystem gestärkt wird“, so Dr. Plasenzotti. Neben Vitamin C ebenfalls hoch im Kurs: das Coenzym Q10 sowie Mineral- und Spuren­elemente.

„Drip & Chill“-Events für die Infusion in der Mittagspause

Wer jetzt aber denkt: „Heute ist meine Haut nicht so schön und ich fühl mich matt, also gönn ich mir mal spontan eine hoch dosierte Infusionstherapie“ – ganz so einfach läuft das natürlich nicht! Denn „die Voraussetzung sind immer ein Arztgespräch und eine Blutabnahme, damit man überhaupt sieht, ob und welche Mängel es gibt. Erst dann kann die Infusion individuell angepasst und zusammengestellt werden“, so Dr. Plasenzotti.

Doch warum boomen die intravenösen Powercocktails hierzulande gerade jetzt so? Immerhin stehen sie bei Hollywoodstars schon seit Jahre auf der Tagesordnung. Dr. Plasenzotti: „Durch die Pandemie denken die Leute mehr über ihre Gesundheit nach. Und Social Media – vor allem Instagram – tragen hier sicher auch dazu bei. In anderen Ländern erleben Vitalstoffinfusionen sogar einen noch größeren Hype als bei uns. In London gibt es beispielsweise ‚Drip & Chill‘-Events (‚Tropfen und Entspannen‘) – da geht man tat­sächlich in der Mittagspause oder nach der Arbeit auf eine Infusion mit Mikronährstoffen, erholt sich dabei vom Alltagsstress und nutzt diese kurze Auszeit bewusst für Körper und Geist.“

Die Lösung aller Probleme?

Sind Vitamine in Infusionsform der langersehnte Heilige Gral im Beauty- und Health-Bereich, der uns trotz Pandemie ungefährdet durch die kühleren Tage bringen wird? „Auch wenn die ­Infusionen viel bringen, können sie selbst­verständlich nicht einen gesunden Lebensstil ersetzen. Um gesund zu bleiben, müssen wir ver­­suchen, Stress zu reduzieren, und das geht eben nur mit gesunder Ernährung, genügend Schlaf und Sport. On top kann man sich natürlich mit solchen Infusionen etwas Gutes tun“, sagt Dr. Plasenzotti. Im Vordergrund muss aber – wie immer im Gesundheitsbereich – ein holistischer Ansatz stehen. Denn egal, ob bei Vitamininfusionen oder bei Präparaten in Kapselform: Eine Wunderwaffe, die einen gesunden Lebensstil ersetzt, gibt es nach wie vor leider (noch) nicht …