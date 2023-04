Frühlingszeit ist Bobzeit! Kaum eine andere Frisur ist gerade so angesagt, wie der stylische Kurzhaarschnitt. Besonders der Chunky Bob hat’s den Stars so richtig angetan. Wie Chiara Ferrgani und Co den Trendlook jetzt tragen, zeigen wir euch hier.

Das Beste daran: Der Frisur stylt sich quasi von selbst.

Das macht die Frisur zum Trend

Wenn die Friseur:innen der Stars ihre Scheren schleifen und seeehr weit oben ansetzen, dann wissen wir: Die Bob-Saison ist offiziell eröffnet! Bei der Trendfrisur gilt: Je kürzer, desto besser. Denn der Haarschnitt verleiht einem nicht nur einen völlig frischen und stylischen Look, er lädt auch zum Experimentieren ein. Besonders der Chunky Bob ist aktuell der neueste Schrei in den Modemetropolen. Denn er ist unheimlich wandelbar, schmeichelhaft und lässt sich easy stylen.

Typischerweise endet der Chunky Bob auf Kinnhöhe und ist in einer geraden Linie geschnitten, ganz ohne Stufen. Die Haarspitzen wirken dadurch kräftiger und gesünder, außerdem entsteht mehr Volumen – deshalb auch der Name „Chunky“. Durch den akkuraten, fast schon grafischen Schnitt, hebt die Frisur die Gesichtszüge hervor und wird damit zu einem echten Hingucker.

So könnt ihr einen Chunky Bob stylen

Wer keine Zeit für Styling hat, für den ist diese Frisur perfekt geeignet. Denn der Chunky Bob kommt auch ohne großen Aufwand aus. Ob ihr ihn nun glatt, gewellt oder lockig tragt, ist euch überlassen. Und auch die Wahl des Scheitels (seitlich oder mittig) liegt ganz bei euch. Der Bob hat dabei nur eine Aufgabe: gut auszusehen. Und das tut er, vertraut uns.

Wenn ihr großen Wert auf Wandelbarkeit legt, dann haben wir hier noch ein paar Stylingbeispiele für euch, auf welche unterschiedlichen Arten ihr den Chunky Bob tragen könnt. Wetten, ihr schafft die Frisuren in unter fünf Minuten?

1. Wavy

Influencerin Chiara Ferragni hat sich bereits vor längerer Zeit von ihrer langen Haarpracht verabschiedet und auf die Longbob-Seite gewechselt. Das war ihr aber offenbar nicht kurz genug, denn jetzt präsentiert sie sich mit noch kürzeren Haaren, dem Chunky Bob. Mit ein paar sanften Beachwaves wirkt die Frisur gestylt, aber dennoch low-key. Dazu einen Texturspray auftragen, um den Haaren mehr Fülle zu geben und mit einem breiteren Glätteisen einzelne Haarsträhnen in wellenförmigen Bewegungen bearbeiten. Hitzeschutz nicht vergessen!

2. Glamourös

Wie Model Hailey Bieber beweist, kann der extra-kurze Bob auch richtig glamourös aussehen. Dazu braucht ihr lediglich zwei Dinge: Einen Föhn und eine Rundbürste. Unterteilt eure Haarpracht in mehrere Abschnitte, so lässt es sich leichter trocknen. Dann die Enden mit der runden Bürste ausföhnen – das gibt nochmal eine Extraportion Volumen. Zum Schluss noch einen Hauch Haarspray hinzufügen, dann hält die Frisur den ganzen Tag über.

3. Straight

Auch vollkommen glatt sieht der Hairstyle toll aus. Sängerin Lily Allen trägt zu ihrem straigten Bob noch einen akkuraten Pony. Dafür unterteilt ihr eure Haare in mehrere Sektionen und glättet Strähne für Strähne. Die richtige Pflege nicht vergessen, damit eure Haare nicht austrocknen!

4. Vom Wasser geküsst

Wer auf sämtliche Stylinggeräte verzichten möchte, kann seine Haare auch einfach lufttrocknen lassen. Bei den meisten entstehen dann ähnlich cute Locken oder Wellen wie bei Supermodel Elsa Hosk, die den Chunky Bob bereits seit längerer Zeit feiert. Ideal auch für den kommenden Sommerurlaub. Am Ende noch etwas Haaröl einarbeiten, damit die Spitzen nicht ganz so trocken aussehen.