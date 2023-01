Neues Jahr, neue Frisur? Wir hätten da gleich einen Vorschlag: Wie wärs denn mit einem Bob? Aber natürlich nicht einfach irgendein Bob. Der sogenannte „Box Bob“ ist die angesagteste Frisur des Frühlings! Auch Stars wie Zendaya haben den neuen Look schon für sich entdeckt. Kein Wunder, dass sich jetzt gefühlt alle diese Bob-Variante schneiden lassen. Wir zeigen euch den Look und verraten euch, warum dieser Frisuren-Trend gerade so IN ist.

Und gleich vorweg: alle mit dünnem Haaren werden die Frisur lieben!

Neuer Frisuren-Trend: Der Box Bob

Immer dasselbe: Endlich haben unsere Haare nach einer gefühlten Ewigkeit eine solide Länge erreicht, da kommt es auch schon: Das dringende Bedürfnis sie wieder abzuschneiden. Vor allem können wir es nach einem langen tristen Winter gar nicht erwarten etwas frischen Wind in unser Hairgame zu bekommen. Und da kommt nun der Bob ins Spiel!

Er ist vielseitig, classy und absolut zeitlos – es gibt wohl kaum eine andere Frisur, die so beliebt und wandelbar wie der Bob ist. Glücklicherweise kommt das neue Jahr auch gleich mit einem neuen Bob-Trend daher: dem Box Bob! Stilsichere Influencerinnen, aber auch Celebrities tragen ihn derzeit gefühlt alle. Beispiel gefällig? Erst kürzlich wurde Stilikone Zendaya mit einer extrem coolen Variante des Box Bobs gesichtet. Und wenn ein Star weiß, was gerade in ist, dann wohl die beliebte Schauspielerin.

Der Box Bob ist übrigens die perfekte Lösung für dünne, platte Haare, die trotz Volumenshampoos und anderer Styling-Produkte einfach keine Struktur bekommen wollen. Er ist außerdem wirklich pflegeleicht und mega easy nachzustylen. So wie wir unseren Haircut lieben! Doch was genau macht nun den Box Bob aus?

Das macht die Frisur aus

Hier dreht sich alles um Volumen! Bei dieser Variante des Frisurenklassikers werden die Haare deshalb auf eine Länge geschnitten, ungefähr auf Höhe des Kinns. Der Clou: Der gerade Haarschnitt gibt dem Haar extra viel Fülle. Im Nackenbereich hingegen wird der Box Bob ganz leicht angestuft, wodurch zusätzliches Volumen entsteht. Dadurch bekommen die Haare auch mehr Griff und Textur. Und zu voluminösen Haar sagen wir schließlich nie nein, oder?!

Das solltet ihr beim Styling beachten

Ein wenig Styling benötigt auch der Frisuren-Trend 2023. Leichte Wellen zaubern noch extra Volumen in das Haar. Ganz simple wird es bei denjenigen, die von Natur aus gewelltes oder lockiges Haar haben. Wer keinen Bock auf Föhnen hat, kann die Haare hier auch einfach lufttrocknen lassen. Oder aber ihr föhnt die Haare zunächst (Hitzeschutz nicht vergessen) und stylt sie anschließend mit einem Glätteisen zu sanften Soft Waves. Dazu abwechselnd eine Strähne bis zur Hälfte glätten und dann jeweils nach rechts oder links umklappen.

Ihr könnt den Look aber natürlich auch glatt stylen. Diese Variante sieht besonders schick aus und ist zum Beispiel ideal für einen glamourösen Auftritt am Abend. Auch die sleeke Variante ist keine Hexerei. Dazu verteilt ihr einfach etwas Hitzeschutz in das noch feuchte Haar und föhnt diese dann mit einer Rundbürste aus. Zum Finish noch etwas Stylinggel oder Haaröl in den Längen verteilen. Et voilá!