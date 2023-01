Denim ist einfach NIE out! Egal ob als Jacke oder Hose – Denim geht einfach immer. Darum sind Jeans-Trends auch 2023 wie ganz oben auf der Fashion-Liste. Einzige Veränderung: Die Skinny Jeans ist jetzt out. Stattdessen erobern lockere und gemütliche Schnitte jetzt unseren Kleiderschrank. Außerdem setzen wir 2023 auf bunte Denim-Looks.

Wir verraten euch, welche Jeans-Trends 2023 im Kommen sind und haben auch gleich die passenden Modelle zum Nachshoppen für euch.

1. Straight & Skater Cut

Die Boyfriend-Jeans erobert wieder die Laufstege! Statt Skinny geht der Trend 2023 in Richtung comfy & cozy. In diesem Jahr setzen wir auf weite Schnitte und gemütliche Straight-Cuts im Skater-Style. Das heißt: Weite Beine und Hüftschnitt – allerdings etwas schmaler geschnitten, als die oversized Baggy-Jeans. Damit wirkt dieser Look gleich eleganter und grown-up. Die bequemen Jeans sind definitiv DAS IT-Piece des Jahres – und wir feiern den Trend. Denn was gibt es Besseres, als cozy Looks im Alltag!

2. Flared Denim

Inspiriert von den 90ern ist der „Glockenhosen-Trend“ 2023 jetzt auch bei den Jeans zurück. Was wir im vergangenen Jahr schon von Leggings und Stoffhosen kennen, kommt nun auch in Denim-Optik daher. Die Hosen mit ausgestelltem Bein lassen sich sowohl sportlich als auch elegant stylen. Je nach Anlass entweder mit Sneaker, Boots oder High Heels kombinieren. Der Schnitt streckt die Beine optisch und verpasst uns damit einen absoluten Power-Boost!

3. Schwarze Jeans

Schwarze Jeans sollten heuer in keinem Kleiderschrank fehlen! Auch hier sagt die Skinny-Variante allerdings „bye bye“. Straight-Legs, Flared Cut oder Baggy sind jetzt in! Mit einer schwarzen Jeans könnt ihr jedenfalls nichts falsch machen. Dieses Basic-Teil lässt sich vielseitig kombinieren und ist ein absoluter Allrounder.

4. Bunte Jeans

Was sich 2022 schon durchgesetzt hat, führen wir 2023 weiter. Wir bringen Farbe in unseren Kleiderschrank und tragen deshalb heuer auch bunte Hosen. Denim-Pants mit dem gewissen Farb-Extra gibt es jetzt in Hülle und Fülle. Kombiniert mit schlichten T-Shirts und einfärbigen Blusen, sind diese Pants ein absoluter Hingucker. Hier gibt’s unsere Favoriten zum Nachshoppen:

5. Cargo-Pants

Wenn es um Hosen-Trends geht, darf die Cargo Pants natürlich nicht fehlen! Und die ist in diesem Jahr auch im Denim-Look voll im Kommen. Die weiten Hosen sind der Inbegriff des Y2K-Styles und kaum noch aus unseren Social-Media-Feeds wegzudenken. 2023 gibt’s deshalb ein Upgrade. Für etwas Glamour kombinieren wir die sportliche Hose mit Pumps und verspielten Blusen.