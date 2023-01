Die Lederjacke gilt als besonderer Klassiker, der sich immer wieder neu erfindet. Im Frühling 2023 wird das Kult-Modell kastig und kurz – und wenn es nach Hailey Bieber und Co. geht, bauchfrei in Szene gesetzt. Hier sind unsere Top 3 Promi-Looks zum Nachshoppen.

Unsere liebste Übergangsjacke sorgt bei uns jetzt schon für Frühlingsgefühle.

Die Lederjacke kommt im Frühling 2023 im neuen Look

Wir zählen schon die Tage bis zum 20. März. Der Tag, an dem offiziell der Frühling beginnt. Dann, wenn die dicken Jacken und Boots wieder gegen luftigere Kleidung eingetauscht werden. Bis dahin versüßen wir uns die Zeit mit den neuesten Frühlingstrends. Ein Trend, auf den wir uns da besonders freuen, ist die Lederjacke. Die zeigt sich diesen Frühling nämlich von ihrer sexy Seite.

Falls du den Klassiker nicht bereits im Kleiderschrank hast, raten wir dir zu einer hochwertigen Jacke im klassischen Format. Bestenfalls kaufst du sie nämlich nur einmal im Leben. Das setzt natürlich eine gute Pflege voraus. Wenn du lieber auf eine vegane Variante zurückgreifen möchtest, findest du mittlerweile eine große Auswahl, die kaum von echtem Leder zu unterscheiden ist.

Und so pflegst du deine Lederjacke:

Am wichtigsten bei der Jacke aus Leder ist die richtige Lagerung. Damit die Form nicht leidet, solltest du das Lederteil immer auf einen runden Bügel hängen. Das Material muss atmen können, daher sollte die Jacke trocken und luftig aufbewahrt werden. Achte darauf, die Jacke vor intensiven Sonnenstrahlen fernzuhalten. Generell sollte eine Lederjacke nicht gewaschen werden. Wenn gar nichts mehr geht, empfehlen wir eine professionelle Lederreinigung.

1. Im Kombi-Look wie Charli D’Amelio

Mit Lederjacke zum extravaganten Abendevent? Kein Problem, wenn du dich an TikTok-Star Charli D’Amelio hältst. Die stylt ihren Klassiker in Schwarz nämlich im All-Over Look. Bustier-Top, Red Lips – und die Perlenkette sorgt für den femininen Touch.

2. Im 90s-Pop-Style wie Hailey Bieber

Hailey Bieber setzt ihr poppiges Statement-Teil mit einer Cargohose in Szene. Definitiv die beste Wahl, um eine Short-Jacket lässig zu stylen. Die oversized Passformen von Top und Hose bringen die Taille ordentlich zur Geltung. Die Sonnenbrille im Stil der 90er Jahre ist eine stylishe Ergänzung. Der sleeke Look, der nach hinten frisierten Haare, betont die Details. We like!

3. Im eleganten Y2K-Style wie Elsa Hosk

Elsa Hosk trimmt ihre Lederjacke im Used-Look mittels Maxirock und bauchfrei zum Y2K Trend-Style. Flats sorgen für die sportliche Note. Extra lange Beine erzeugst du mit Plateau-Boots. Cool auch der Stilbruch mittels Material-Arrangement aus derbem Leder und softem Satin.