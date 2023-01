Neues Jahr, neues Modeglück! Es gibt doch nichts Aufregenderes, als sich schon zu Beginn des Jahres mit den kommenden Fashiontrends auseinanderzusetzen. Ihr seid auch schon neugierig, was 2023 in Sachen Styling in ist?

Wir verraten es euch!

Fashiontrends 2023: Auf diese drei Modetrends setzen wir im neuen Jahr

Auch 2023 sind wir in Sachen Fashion & Style wieder einigermaßen nostalgisch. Neben neuen Trends ist nämlich auch der ein oder andere altbekannte Look dabei, der in diesem Jahr sein Comeback feiert.

1. Leather Looks

Leder kommt einfach nie aus der Mode! Kein Wunder also, dass wir auch 2023 wieder auf stylishe Leather-Pieces setzen. Egal ob als lässige Biker-Jacke, coole Hose im Boyfriend-Style oder der klassische Lederrock – das Material rockt auch in diesem Jahr wieder in allen Varianten und Formen. Mit einem Leder-Teil im Kleiderschrank kann man in der Fashion-Season 2023 also absolut nichts falsch machen! Kombiniert die rockigen Pieces zum Beispiel mit bunten Tops, oder die klassische Lederjacke ganz basic mit Jeans und weißem T-Shirt – und auch leather all over ist absolut IN! Egal ob sportlich oder elegant, dieser Trend ist ziemlich vielseitig und lässt sich abwechslungsreich stylen. Je nach Anlass könnt ihr den Leder-Look mit lässigen Boots oder klassischen High Heels stylen – tobt euch aus!

2. Denim on Denim

Was sich 2022 schon angebahnt hat, nimmt im neuen Jahr jetzt richtig Fahrt auf. Ja, richtig gelesen: Denim-on-Denim-Looks feiern 2023 ihr Comeback. Wir schweben auf der Nostalgie-Wolke und feiern den legendären Jeans-Partnerlook von Justin Timberlake & Britney Spears aus alten Tagen einmal mehr. Also los, traut euch und setzt bei eurem Styling in diesem Jahr auf Denim all over, alles ist erlaubt! Setzt bei diesem Look auf schlichte Accessoires und basic Tops, um die Jeans-Kombi voll wirken zu lassen. Auch der „Demin on Denim“-Trend zählt zu den Fashiontrends, die ihr sowohl sportlich als auch elegant stylen könnt.

3. Transparent Mesh

2023 kann es in Sachen Fashiontrends nicht durchsichtig genug sein. Mesh ist nämlich total in! Egal ob durchsichtige Kleider, Röcke, T-Shirts oder auch Hosen – im neuen Jahr gehen wir aufs Ganze und beweisen Mut zur Lücke, literally! Mesh ist damit ganz klar der Nachfolger von Cut-Outs; die sind 2023 eher out. Stattdessen setzen wir jetzt auf hauchdünne, transparente Stoffe, die unsere Looks elegant und verspielt wirken lassen. Wichtig: Bei diesem Trend gilt, weniger ist mehr. Kombiniert schlichte Jeans oder elegante Anzug-Hosen mit einem schwarzen Mesh-Top für den stylischen Hingucker. Auch Mesh-Kleider sind in diesem Jahr in – kombiniert mit Heels und funkelnden Accessoires das perfekte Party-Outfit!