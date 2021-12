Vorbei sind die Zeiten in denen wir unsere kuschligen Sweatpants maximal zum Müll runterbringen angezogen haben. Die Jogginghose darf jetzt in richtiger Umsetzung sogar Office-Luft schnuppern. Und mit diesen fünf Stylingregeln kriegst du das locker hin.

Wir zeigen dir, wie du deine Lieblingshose maximal glamourös stylst.

1. Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose

Eins müssen wir hier gleich mal vorwegnehmen. Denn Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose. Die angepatzte Variante mit ausgeleierter Kniebeule mag zwar super gemütlich sein. Fashion ist das aber nicht. Frisch gewaschen, top in Form und aus hochwertigen Materialien wird der Jogger aber zum idealen Styling Partner. Wer auf Nummer Sicher gehen will, greift zu Sweatpants mit Bügelfalte oder in Wolle- oder Leder-Optik.

2. In einer Farbwelt wirkt der Look eleganter

Besonders cool kommt die Jogginghose zur Geltung, wenn sie im angesagten Monochrom-Look gestylt wird. Wenn du nicht den passenden Sweater dazu hasst, kannst du einfach in einer Farbwelt bleiben. Besonders beliebt sind Kombis in softem Beige oder Neonfarben. Oder wie wärs gleich mit der neuen Pantone Farbe „Very Peri“ im Mix aus Blau und Violett? Bei der Insta Seite von Influencerin Alicia Roddy kannst du dir jede Menge Input zum Jogginghosen Style holen. Hier sorgt Alicia bei ihrem Monochrom-Look mit einer Mütze in Neonfarben für einen lässigen Hingucker.

3. Der Schnitt ist entscheidend

Der Schnitt deiner Jogginghose ist für den Look entscheidend. Wie schon erwähnt sollte die Hose halbwegs straff sitzen und nicht ausgeleiert sein. Sie sollte aber auch nicht zu weit und zu locker geschnitten sein. Für eine gute Form sorgen Jogger mit hohem Bund, die gut in der Taille sitzen. Die typischen Trendmodelle verlaufen eng zum Knöchel hin.

4. Mit edlen Kombis sorgt die Jogginghose für einen lässigen Stilbruch

Die Jogginghose gibt jedem Look einen sportlichen Touch. Mit dem lässigen Monochrome Look gehts ab ins nächste Hipster-Lokal. Und mit XL-Blazer, stylishem Mantel und edlen Accessoires wird der Jogger sogar Office-tauglich. Hier geht es um den gekonnten Stilmix, wobei du auf unterschiedliche Materialien setzen kannst. Zur sportlichen Hose stylst du einfach eine elegante Seidenbluse oder High Heels. Steck das Top vorne etwas in den Hosenbund. So bringst du eine förmige Optik hinein.

5. Diese Schuhe solltest du wählen

Werfen wir einen Blick auf die Streetstyle Fashionistas, dann tummelt sich da eine große Bandbreite an Schuhwerken. Am beliebtesten sind immer noch die Sneakers. Die kommen im Ugly-Dad Look mit straffgezogenen blitzweißen Tennissocken daher. Cool sehen auch Schlauchförmig Chunky Boots aus wo die Hose dann reingesteckt wird. Und ganz mutige wählen jetzt so heiß angesagten Fellsandalen.