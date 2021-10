Sie sind der Mittelpunkt jeder Party, finden mit jedem ein Gesprächsthema und sind top-motiviert. Manche Sternzeichen brauchen soziale Kontakte und viel Trubel um sich.

Diese Sternzeichen sind tendenziell sehr extrovertiert.

Skorpion

Skorpione können auf den ersten Blick schüchtern wirken, dabei analysieren sie ihre Umgebung meist einfach ganz genau. Wenn ein Skorpion auf einer Party nicht spricht, heißt das nicht, dass er sich unwohl fühlt. Er will nur feststellen, wie die allgemeine Stimmung ist und welche Themen am passendsten in der Runde sind.

Sobald das Tierkreiszeichen das rausgefunden hat, geht der Skorpion in die Offensive und zeigt sich besonders extrovertiert. Durch dieses Analysieren wissen sie ganz genau, mit wem sie worüber sprechen sollen, welche Aktivitäten zu welchen Menschen passen und was eher tabu ist. Dadurch fällt es den Skorpionen auch in großen Gruppen extrem leicht, schnell Anschluss zu finden.

Stier

Stiere haben den Scheinwerfer gerne auf sich gerichtet. Bei großen Events oder Partys brauchen sie die Aufmerksamkeit von möglichst vielen Menschen. Stiere sind deshalb in der Schulzeit oft die Klassenclowns und agieren auch im Erwachsenenalter oft als jene Menschen, die in der Runde die kuriosesten Geschichten erzählen.

Wer mit einem Stier feiern geht, muss sich auf lustige Tanzeinlagen, Karaoke-Ausflüge und zahlreiche neue Club-Freundschaften einstellen, denn das Tierkreiszeichen probiert auch die absurdesten Dinge aus, um Spaß zu haben. Natürlich helfen diese Abende auch dabei, neue Geschichten für die nächste Party zu sammeln.

Dadurch bleiben Stiere im Gedächtnis der anderen und sind immer beliebte Gäste. Denn man weiß: Ein Stier kommt nie unvorbereitet – er hat also schon mehrere Anekdoten parat, bevor er die Runde überhaupt betritt.

Wassermann

Wassermänner haben eine stark ausgeprägte soziale Ader und sind extrem kommunikativ. Wer einen Wassermann im Freundeskreis hat weiß, dass ein kurzes Gespräch mit dem Tierkreiszeichen schnell in einen mehrstündigen Deep-Talk ausarten kann. Denn Wassermänner haben ein Gespür dafür, jene Leute zu finden, denen etwas auf dem Herzen liegt.

Dadurch ist der Wassermann für viele ein enger Vertrauter. Auch in großen Freundesgruppen baut er tiefe Verbindungen zu jedem Einzelnen auf. Diese Kommunikationsfähigkeit hilft dem Tierkreiszeichen in allen Lebenslagen und ist in ihrem Alltag absolut notwendig.

Wassermänner brauchen Tratsch und Klatsch, Partys und viele Menschen um sich, um mit sich selbst im Reinen zu sein. Das sorgt dafür, dass der Wassermann zu den extrovertiertesten Sternzeichen zählt.