Wir kennen doch alle jemanden, der eine Party betritt und sofort das Musik-Zepter in die Hand nimmt! Wer braucht schon Clubs, wenn man Personen hat, die die besten Hits aus dem Ärmel schütteln und so zu wahren Party-DJs werden?

Besonders diese drei Sternzeichen lieben es, ihren inneren DJ rauszulassen!

Fische

Eine Party kann erst dann losgehen, wenn Fische sie betreten! Denn alle wissen, dass das Sternzeichen eine geheime Vorliebe für Party-Hits hat und aus dem Stegreif heraus zahlreiche Playlists abspielen kann. Von 80s über 90s, das Beste aus den 2000ern oder aktuelle Hits: Fische kennen sie alle! Daher sind sie auch immer gern gesehene Gäste auf Partys – sei es privat oder in Clubs. Woher das Sternzeichen das Gespür für die richtige Feier-Musik hat? Das liegt wohl in seinen Genen…

Krebs

Was lieben Krebse noch mehr, als auf Partys zu gehen? Richtig: Die Musik auf Partys. Zumindest, wenn sie von ihnen selbst kommt. Daher haben sie stets unterschiedliche und zur Party passende Playlists auf dem Handy, die sofort zum Einsatz kommen, wenn das Sternzeichen eine Fete betritt. Am liebste haben Krebse natürlich Hauspartys, wo alle ihre außerordentlich gute Musik-Auswahl hören und bewundern können. Besonders praktisch: Je nach Gruppendynamik und Vorlieben ändert das Sternzeichen sofort das Musik-Genre, so bleibt die Stimmung immer am Höhepunkt!

Löwe

Für Löwen ist eine Party erst dann gut, wenn die Musik-Auswahl stimmt. Und da das Sternzeichen eine ganz eigene Vorstellung davon hat, was “gut” ist und was nicht, verwickelt es DJs in Clubs und Discotheken gerne mal in Gespräche und bringt sie mit seiner charmanten Art dazu, alles zu spielen, was es möchte. Und genauso, ohne wirklich viel dafür zutun, werden Löwen oft zu wahren Party-DJs. Ob das auch den anderen Club-Besuchern so gut gefällt, sei mal dahingestellt.