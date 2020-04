Wer Rhythmus im Blut hat, liefert sogar zu den schrägsten Songs eine einzigartige Tanzperformance aufs Parkett. Und gerade jetzt ist es gut, auch mal den Kopf auszuschalten und zu Hause durch die Wohnung zu tanzen. Wem das besser gelingt, ist oft schon am Sternzeichen erkennbar.

Denn diese drei Sternzeichen wissen einfach, wie sie ihren Körper bewegen müssen, um beim Tanzen so richtig gut auszusehen.

Stier

Der Stier ist ein Ass auf dem Tanzparkett. Denn er hat nicht nur ein sehr gutes Rhythmusgefühl, sondern ist sich auch zu nichts zu schade. Selbst jetzt, in der Quarantäne, nutzt er die Zeit, um an seinen Tanzfertigkeiten zu arbeiten. Am liebsten bewegt sich dieses Sternzeichen zu Soulmusik.

Fische

Fische haben den Ruf, jeden sofort an die Wand zu tanzen. Ihre Selbstdisziplin gibt ihnen die vollständige Kontrolle über ihren Körper und macht sie somit zu wahren Tanzkönigen. Da sie jetzt zu Hause ungestört sind, verbringen sie jeden Tag mehrere Stunden damit, im Takt durch die Wohnung zu tanzen.

Schütze

Sinnlichkeit. Dieses Wort beschreibt den Schützen am besten. Denn sogar beim Tanzen wiegt er seinen Körper sanft und voller Leidenschaft zu den Klängen der Musik. Obwohl er gerne vor Publikum tanzt, hat er auch kein Problem damit, das in Zeiten der Corona-Krise zu Hause und nur für sich zu tun. Denn an Selbstbewusstsein fehlt es diesem Sternzeichen auf keinen Fall.