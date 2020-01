Dieser neue Food-Trend sorgt derzeit für jede Menge Diskussionen im Netz. Die Kiwi-Pizza wird dort nämlich ziemlich gehypt.

Doch nicht alle sind davon begeistert. Unzählige User machen ihrem Ärger über diese “Kombination aus der Hölle” auf den diversen Social-Media-Plattformen Luft.

Kiwi auf der Pizza: Diskussionen im Netz

Neben der Diskussion, ob Ananas auf Pizza passt oder nicht, gibt es nun eine neue Kreation, bei der die Meinungen auseinandergehen. Denn scheinbar ist die Kiwi-Pizza jetzt total in. Ein Foto der eigenwilligen Mischung aus Kiwi und Schinken auf der italienischen Speise tauchte auf Reddit auf. In dem Thread “shittyfood” posten User unzählige eigenartigen Speisen, darunter auch diese Pizza. Zu bestellen ist die Pizza der etwas anderen Art auf der Speisekarte eines dänischen Restaurants. Mittlerweile wurde das Bild in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt und diskutiert.

Kiwi-Pizza: Top oder Flop?

Während die einen meinen, diese Kombination käme aus der Hölle, können sich andere gut vorstellen, dass diese Pizza schmecken könnte. Viele sind neugierig und glauben, dass der fruchtige Geschmack der Kiwi gut mit dem Pizza-Käse harmoniert. Echte Pizza-Liebhaber können damit allerdings absolut gar nichts anfangen. “Das macht mich wütend”, schreibt etwa ein Reddit-User. Oder “da muss jemand echt high gewesen sein”, kommentiert ein anderer das Foto.

Und auch in der miss-Redaktion sind wir uns noch uneinig, ob wir diese Pizza gut finden sollen…