Etwa 44 Prozent der Österreicher würden wegen mangelnder Sauberkeit eine Beziehung beenden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Schweizer Putzmittelherstellers Durgol.

Im November 2019 wurden insgesamt 2.400 Personen zwischen 20 und 69 Jahren zum Thema Putzen und Sauberkeit befragt.

Sauberkeit und Putzen weiterhin Frauensache

Laut der Umfrage bekommen rund zwei Drittel der Männer, aber nur ein Drittel der Frauen in Österreich beim Putzen Unterstützung von ihrem Partner. Dieses Ergebnis zeigt sich auch bei den Befragten aus Deutschland und der Schweiz. Putzen ist also weiterhin Frauensache. Kein Wunder also, dass die mangelnde Hilfe der Männer in Sachen Sauberkeit oft zum Streit führt. 45 Prozent der Befragten gaben nämlich an, mindestens einmal im Monat deswegen zu streiten. Für viele ist dieses Thema außerdem ein Trennungsgrund.

Mangelnde Sauberkeit ist Trennungsgrund in Beziehungen

Bild: Durgol

Trennungsgrund: Männer helfen nicht beim Putzen

Etwa 44 Prozent der Österreicher gaben an, sie würden deswegen sogar eine Beziehung beenden. Vor allem die jüngere Generation ist weniger tolerant, wenn es um dieses Thema geht. Denn bei den unter 40-jährigen Männern und Frauen sind es sogar 47 Prozent, die eine Beziehung deshalb beenden würden. Zwei Drittel der über 40-Jährigen sind mit den Putzgewohnheiten ihres Partners und ihrer Familie allerdings zufrieden.