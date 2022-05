Es ist eigentlich relativ logisch, dass man sich ein bisschen verändert, sobald man vom Single-Leben in eine Beziehung wechselt. Aber da gibt es die eine oder andere Person, die man kaum wiedererkennt, sobald sie vergeben ist.

Was das mit den Sternzeichen zutun haben könnte, lest ihr hier.

Fische

Dieses Sternzeichen neigt des Öfteren dazu, es einfach allen recht machen zu wollen. Sobald der Fisch in einer Beziehung ist, dreht sich auch alles nur um diese Person. Freunde, Familie und so ziemlich alles andere wird vernachlässigt. Was in der ersten Verliebtheitsphase vielleicht noch verständlich ist, wird spätestens nach einem Jahr Beziehung einfach nur noch ungut. Oft hat man das Gefühl, dass der Fisch sich so zurechtbiegt, wie ihn der andere gerne hätte. Auf Dauer kann das einfach nicht gut gehen!

Krebs

Der Krebs hat oft mit Unsicherheiten zu kämpfen. Trifft er auf eine Person, die ihm wirklich gefällt, verstärken sich die Selbstzweifel. Doch anstatt dem Problem in die Augen zu blicken, versucht das Sternzeichen alles, um zu verbergen, dass etwas nicht stimmt. Das führt dazu, dass der Krebs manchmal das Verhalten seines Beziehungspartners annimmt. Für das Umfeld eine besonders schwierige Situation, denn der Krebs ist dann oft nicht wiederzuerkennen, sondern verliert sich in einer Rolle, die er eigentlich gar nicht spielen will.

Waage

Wir wissen doch alle, wie wichtig es für eine gesunde Beziehung ist, dass man auch mal etwas alleine macht und Hobbys hat, die man nicht unbedingt mit dem Partner oder der Partnerin teilt. Tja, dieses Memo haben Waagen wohl nicht bekommen. Denn sie würden am liebsten jede freie Sekunde an der Seite ihrer besseren Hälfte verbringen. Daher entwickelt das Sternzeichen oft auch Interessen, die es zuvor nie hatte. Was ja an sich keine schlechte Sache ist. Allerdings sind diese neuen Vorlieben meistens an den Partner oder die Partnerin gekoppelt und haben rein gar nichts mit den eigenen Neigungen zutun.