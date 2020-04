Nicht für jeden ist die Vorstellung Single zu sein der blanke Horror. Manche genießen ihr Leben alleine und die Vorzüge, die es mit sich bringt. Vor allem diese drei Sternzeichen sind als Single einfach glücklicher als in einer Beziehung:

Zwilling

Eine Beziehung bedeutet für Zwillinge jede Menge Einschränkungen. Ihre sprunghafte und spontane Art lässt sich eben nur schwer mit einer festen Partnerschaft verbinden. Das heißt natürlich nicht, dass Zwillinge nicht auch mal gerne in festen Händen sind, doch wenn sie tun und lassen können, was sie wollen, sind sie eben einen Tick glücklicher.

Jungfrau

Da die Jungfrau sehr perfektionistisch ist, hat sie auch ganz genaue Vorstellungen, wie die perfekte Beziehung auszusehen hat. Sobald sie auch nur eine Kleinigkeit an ihrem Partner entdeckt, die für sie nicht zu ihrem Idealbild passt, lässt sie ihn fallen und wartet auf “Mr. Right”. Sie genießt lieber ihr Single-Leben, als mit jemanden zusammen zu sein, der nicht zu 100 Prozent passt.

Wassermann

Der Wassermann ist der geborene Single. Er liebt es unabhängig zu sein und seine Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Ihm ist seine Me-Time sehr wichtig, weshalb er in Beziehungen oft ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn er alleine sein will. Er ist als Single einfach glücklicher, wenn er niemandem Rechenschaft ablegen muss.