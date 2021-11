Selbstbewusstsein ist großartig und je mehr man davon hat, umso besser. Dabei sollte man jedoch nicht vergessen, sein Umfeld auf Augenhöhe zu behandeln. Einige Sternzeichen vergessen das jedoch immer wieder und werden schnell herablassend.

Vor allem im Konflikt kommt diese herablassende Art deutlich hervor.

Widder

Widder sind enorm temperamentvoll. Was auf der einen Seite für viel Passion sorgt, kann auf der anderen Seite aber auch in eine negative Einstellung anderen gegenüber rutschen. Denn durch dieses Temperament werden Widder schnell ungeduldig, können nicht nachvollziehen, warum etwas länger dauert, als sie erwartet haben.

Diese Ungeduld lassen sie andere sehr stark spüren, was schnell in eine herablassende Art übergehen kann. Wenn ein Widder etwa im Restaurant zu lange auf das Essen warten muss, lässt das Sternzeichen diese Ungeduld am Keller aus und wird leicht herablassend. Mit einem hangry Widder möchte man deshalb lieber nicht diskutieren.

Löwe

Löwen strotzen nur so vor Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Sie sehen sich selbst oft als Optimum und inszenieren jeden Auftritt und jede Interaktion bis ins kleinste Detail. Ihr Drang nach Perfektion bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass sie bemerken, wenn andere diesen Drang nicht verfolgen. Sie sehen auch die kleinsten Makel sofort.

Meist behalten die Löwen dies allerdings für sich – außer sie bekommen Kritik oder Gegenwind. Dann packen Löwen gerne die Liste an Dingen aus, die sie an der anderen Person falsch finden. Besonders in Konfliktsituationen werden Löwen dadurch enorm herablassend.

Sobald sie sich jedoch wieder beruhigt haben, reflektieren sie ihr Verhalten und bemerken meist, dass die herablassenden Worte ein Fehltritt waren. Meist arbeiten Löwen anschließend hart an ihrer Persönlichkeit, um diese herablassenden Worte in Zukunft zu vermeiden.

Steinbock

Steinböcke sind extrem zielstrebig. Sie wissen genau, was sie wollen und lassen sich nicht so schnell ablenken. Durch ihren Ehrgeiz und ihren Fokus erreichen Steinböcke ihre Ziele sehr schnell. Sei es die Mindeststudienzeit, eine Beförderung im Job oder die Wohnungseinrichtung: Der Steinbock sehnt sich nach dem perfekten Leben und tut alles, um das auch zu erreichen.

Das einzige Problem: Das Tierkreiszeichen weiß ganz genau, dass diese Eigenschaft selten ist und viele es dafür beneiden. Da Bescheidenheit aber nicht zu den Eigenschaften der Steinböcke gehört, prahlen sie umso lieber mit ihren Errungenschaften und Erfolgen und schmälert oft die Errungenschaften des eigenen Umfelds. Denn nur allzu gerne vergleicht der Steinbock die Erfolge miteinander und betont, wie viel mehr er schon geschafft hat.

Das hinterlässt beim Umfeld nach einiger Zeit einen bitteren Beigeschmack. So schön es ist, wenn Steinböcke Erfolge feiern, so wichtig wäre es nämlich auch, aktiv die Erfolge des Umfeldes zu feiern – egal wie klein sie dem Tierkreiszeichen erscheinen.