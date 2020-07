View this post on Instagram

One of the most beautiful gardens of SalzburgerLand can be found in the city centre of Salzburg. The Mirabell Gardens are home to a Rosen Garden, a Dwarf Garden, and the Palace Chapel. Summer or Winter – when would you prefer to take a walk in the garden? Photo 2 by @patresinger #stayathome #flattenthecurve #salzburg #visitsalzburg #mirabellgarden #salzburgerland #nature #landscape #outdoors #feelaustria #austria #fortress #architecture #perfectview #view #naturelovers #optoutdoors #roamtheplanet #mountainlife #feelthealps #thegreatoutdoors #liveoutdoors #welivetoexplore #earthpix #discoverglobe #ourplanetdaily