Die Negativ-Schlagzeilen rund um Ezra Miller reißen einfach nicht ab. Nachdem der „The Flash“-Star in letzter Zeit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, wartet nun auch eine Anklage wegen Einbruchs und Diebstahls auf ihn.

Der Grund: Miller soll in ein Haus eingestiegen und mehrere Flaschen Alkohol gestohlen haben.

Ezra Miller muss wegen Einbruchs vor Gericht

Belästigung, Körperverletzung, Einbruch, Diebstahl: Die Liste an Vergehen, die sich Ezra Miller in den letzten Monaten geleistet hat, wird immer länger. Nachdem der Film- und Serien-Star, der sich als non-binär identifiziert, im Frühling bereits zweimal auf Hawaii verhaftet wurde, folgte gleich die nächste Straftat. Miller soll im Mai in ein Haus im US-Bundesstaat Vermont eingebrochen sein, dessen Bewohner zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend waren. Dabei kam es auch zum Diebstahl von einigen Flaschen Alkohol.

Laut einer Mitteilung der örtlichen Polizei haben Augenzeugen den Vorfall beobachtet. „Nach einer Untersuchung, die auch Überwachungsvideos und Zeugenaussagen umfasste, wurde Ezra M. Miller wegen schweren Einbruchs in eine unbewohnte Wohnung angeklagt“, heißt es in dem belastenden Bericht. Die Straftat bleibt jedoch nicht ohne Folgen. Am 26. September muss sich Ezra der Anklage vor Gericht stellen.

Mehrere Straftaten in nur einem Jahr

Viele fragen sich an dieser Stelle, was ist nur los mit dem gefeierten Schauspiel-Star, den man nicht nur als „The Flash“ kennt, sondern der auch als Credence Barebone in den Filmen der „Phantastische Tierwesen“-Reihe zu sehen war? Erstmals ist Ezra der Polizei nach einem Vorfall in einer Karaoke-Bar auf Hawaii aufgefallen. Dort habe Miller randaliert und herumgeschrien. Zudem habe der Star einer Frau das Mikrofon aus der Hand gerissen sowie einen Mann beim Dartspielen angegriffen. Die Folge: Eine Verhaftung an Ort und Stelle. Kurz darauf folgte jedoch die Entlassung.

Weniger als einen Monat später kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Diesmal auf einer Privatparty. Dort wurde der Star offenbar wütend, nachdem eine 26-jährige Frau ihn aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, soll Ezra daraufhin einen Stuhl nach der 26-Jährigen geworfen haben, der sie an der Stirn traf und eine etwa fünf Zentimeter große Schnittwunde verursachte. Auch diesmal rückte die hawaiianische Polizei aus und die Handschellen klicken – wenn auch wieder nur für kurze Zeit.

Für die nächste Schlagzeile sorgte ein Gerichtsdokument von Eltern eines 18-jährigen Mädchens aus North Dakota. Diese werfen dem ehemaligen Kinderstar vor, ihre Tochter zu manipulieren. „Ezra setzt Gewalt, Einschüchterung, Gewaltandrohung, Angst, Paranoia, Wahnvorstellungen und Drogen ein, um die junge Tokata zu beherrschen“, so die schweren Vorwürfe. Die beiden sollen sich im Standing-Rock-Reservat kennengelernt haben, als Tokata gerade mal 12 Jahre alt war.

Wie es nun mit dem bereits abgedrehten Filmprojekt „Flash“, in dem Miller alleine zu sehen ist, weitergeht, ist noch nicht bekannt. Aktuell soll der Streifen aus dem DC Extended Universe wie geplant 2023 in die Kinos kommen.