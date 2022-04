Schon wieder wurde Ezra Miller von der hawaiianischen Polizei verhaftet. Dieses Mal hat der „Phantastische Tierwesen„-Star eine Frau in ihrer Wohnung angegriffen und verletzt, nachdem sie ihn dazu aufgefordert hatte, ihr Haus zu verlassen.

Es ist inzwischen schon die zweite Verhaftung in Hawaii in weniger als einem Monat.

Ezra Miller erneut verhaftet

Ezra Miller ist als „Flash“ offenbar nicht nur „The Fastest Man“, sondern inzwischen auch „The Fastest Star In Prison“. Denn die hawaiianische Polizei musste am Dienstag (19. April) erneut eingreifen, weil Ezra wieder ausgerastet ist. Nach Angaben der Polizei passierte der Vorfall bei einer Veranstaltung in einem Privathaus in Pāhoa. Dort wurde der Star offenbar wütend, nachdem eine 26-jährige Frau ihn aufgefordert hatte, das Haus zu verlassen. Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, soll Ezra daraufhin einen Stuhl nach der 26-Jährigen geworfen haben, der sie an der Stirn traf und eine etwa fünf Zentimeter große Schnittwunde verursachte. Er soll das Haus danach verlassen haben; die Partygäste verständigten die Polizei.

4-19-22 Ezra Miller Arrested for Assault in Pāhoa https://t.co/w9S58hxFef — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) April 19, 2022

Die Polizei reagierte auf die Meldung und nahm Ezra etwa gegen 01:30 Uhr in der Nacht an einer nahegelegenen Straße wegen „Körperverletzung zweiten Grades“ fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde Miller bereits etwa 2,5 Stunden später am Dienstagmorgen wieder freigelassen. Die Ermittlungen gegen Ezra sind jedoch immer noch im vollen Gange.

Seine letzte Verhaftung ist weniger als einen Monat her

Es ist nicht das erste Mal, dass Miller in Hawaii die Fassung verloren hat. Erst kürzlich mussten die hawaiianischen Beamten einschreiten, weil Ezra in einer Karaoke Bar in der Stadt Hilo auffällig wurde. Der „The Falsh“-Star brüllte dort Obszönitäten durch das Lokal und riss einer singenden Frau das Mikrofon aus der Hand. Später ging Ezra auch noch auf einen Darts spielenden Mann los. Der Barbesitzer hatte den Star zwar immer wieder dazu aufgefordert, sich zu beruhigen, allerdings vergeblich. Deshalb verständigte er schließlich die Polizei, die Ezra daraufhin verhaftete. Für eine Kaution von 500 Dollar wurde Miller kurz danach allerdings wieder freigelassen.

Ob die Eskapaden nun auch berufliche Konsequenzen für den 29-jährigen Hollywood-Star haben, ist bislang noch unklar. Aktuell ist Ezra Miller für die Rolle als Flash im neuen DC-Film „The Flash“ geplant, außerdem soll es noch weitere Teile von „Phantastische Tierwesen“ geben.