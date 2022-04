Liebe „Bridgerton“-Fans aufgepasst: In einer Szene in der aktuellen Staffel von Bridgerton soll ein großes Easter Egg versteckt sein! Und das soll offenbar verraten, wie viele Kinder „Kathony“ bekommen werden.

Kleiner Tipp: Besagte Szene ist in der letzten Folge der zweiten Staffel zu sehen.

Inzwischen haben wir wahrscheinlich schon alle die aktuelle Staffel von Bridgerton durchgebingt. Vielleicht sogar schon ein zweites Mal … Haben wir deshalb mit der Serie abgeschlossen? Nope, niemals! Und das geht offenbar auch allen anderen Serienfans so. Auf Twitter & Co. wird derzeit nämlich fleißig darüber debattiert, welche Easter Eggs sich in der Serie verstecken. Besonders eine Theorie scheint gerade eine große Anhängerschaft um sich zu scharen. Denn die Fan-Theorie dreht sich um die Zukunft von Kat und Anthony. In einer Szene soll Anthony nämlich verraten haben, wie viele Kinder er und seine liebe Kat haben werden.

Ihr könnt euch sicherlich noch an die Szene in der letzten Folge erinnern, als Kat nach ihrem Sturz plötzlich auf dem Ball auftaucht. Der Viscount musste natürlich erstmal testen, ob sich die schlagfertige Kat wirklich wieder vollständig von ihrem Reitunfall erholt hat. Also hält er drei Finger hoch und erwartet eine Antwort von ihr. Natürlich antwortet Kat richtig, doch Anthony wechselt ganz frech auf vier Finger, um sie so ein wenig zu necken. Fans sind sich sicher: Das ist ein Hinweis auf die Anzahl der Kids, die sie bekommen werden. Vier Kinder also! Ganz schön fleißig, die beiden! 😉

Wir alle haben zuerst nicht mehr als einen kleinen Scherz in der Geste gesehen. Doch offenbar könnte wirklich etwas dran sein. Denn in dem Buch der Bridgerton-Reihe, das sich um Kat und Anthony dreht, werden im Epilog tatsächlich zunächst drei Kinder genannt. Im Buch über Francesca Bridgerton wird im Epilog dann aber noch ein weiteres Kind der beiden erwähnt … kommt uns irgendwie bekannt vor!

