Nach der aufregenden zweiten Staffel von „Bridgerton“ fragen sich viele, wie es weitergehen wird. Denn die Hoffnung ist groß, dass Kate und Anthony uns weiter begleiten. Jetzt äußert sich Hauptdarstellerin Simone Ashley zur Zukunft des „Bridgerton“-Paars.

Es gibt gute und schlechte Nachrichten.

Wie geht es bei „Bridgerton“ weiter?

Wie so viele andere sind wir auch Wochen nach dem Release der zweiten „Bridgerton“-Staffel voll im Regency-Fieber. Doch während die Serienmacher darüber rätseln, ob in Staffel drei Benedict oder doch Colin im Fokus der Handlung stehen soll, fragen sich viele Fans vor allem eines: Was wird aus Kate und Anthony?

Denn nach dem Ende von Staffel eins gab es für die Fans der Netflix-Serie eine Schocknachricht. Ausgerechnet der Duke, der zum Symbol und Serienhighlight von „Bridgerton“ wurde, sollte in der zweiten Staffel überhaupt nicht mehr zu sehen sein. Während Daphne immer wieder auf der Bildfläche erschien und das gemeinsame Kind mit seinem süßen Lächeln alle verzauberte, fehlte von Simon jede Spur.

Kate und Anthony kommen für Staffel drei zurück

Die Angst, dass diese Tradition in Staffel drei fortgeführt wird, war dementsprechend groß. Doch es gibt Entwarnung. Denn Simone Ashley aka Kate Sharma hat bestätigt, dass sie in Staffel drei zu sehen sein wird. „Sie wird Viscountess, also freue ich mich riesig auf die Fortsetzung der Geschichte“, sagt Ashley.

Und auch Jonathan Bailey, der Anthony spielt, freut sich darauf, was aus der Beziehung der beiden in Staffel drei werden könnte. „Aber es wird Komplikationen geben“, betont er gegenüber dem Hollywood Reporter. „Sie sind keine einfachen Menschen. Ich weiß, dass sie als Einheit arbeiten werden, und ich weiß, dass er ihr völlig ergeben sein wird, also bin ich gespannt darauf, das zu sehen und [das] zu erkunden.“

Ausstieg bei „Sex Education“

Das klingt doch schon einmal großartig. Aber bei all der „Bridgerton“-Euphorie gibt es leider auch schlechte Nachrichten. Denn so sehr sich Ashley auch über ihre Rolle als Kate freut, von einer anderen muss sie sich leider verabschieden.

Denn wie viele eifrige Netflix-Zuseher wissen, ist die Schauspielerin bereits durch ihre Beteiligung in der Erfolgsserie „Sex Education“ ein bekanntes Gesicht auf der Streaming-Plattform. Als Olivia war sie Teil der beliebten Schulclique und sorgte immer wieder für Highlights der Show.

Doch so wie es aussieht, müssen wir uns von Olivia verabschieden. Denn gegenüber ITV’s This Morning verkündet Ashley, dass sie die Serie verlassen wird. Denn: „Ich bin jetzt ein Bridgerton-Mädchen“, erklärt sie. Wie genau ihr Abschied von der Show thematisiert wird, verrät sie jedoch nicht.

