Wer gedacht hat, dass Hollywood den Nostalgie-Hype mit all den Remakes und Reboots des Jahres in vollen Zügen ausgekostet hat, hat die Rechnung ohne Netflix gemacht. Denn der Streamingdienst hat schon die nächste Fortsetzung einer legendären Show in den Startlöchern: Aus „Die wilden Siebziger“ wird „Die wilden Neunziger“!

Und der erste Trailer zur Show zeigt: der Originalcast ist zurück!

Aus „Die wilden Siebziger“ wird „Die wilden Neunziger“

Für viele von uns war „Die wilden Siebziger“ wohl eine der prägendsten Shows der Jugend. Schließlich sahen wir einer Gruppe verlorener Teenager dabei zu, wie sie versuchten, den Alltag zu meistern und immer wieder von einer Lebenskrise in die nächste stolperten.

Jetzt, fast 25 Jahre später, bekommen Fans endlich die Antwort auf die Frage: was wurde aus Eric, Donna, Jackie und Co? Denn Netflix veröffentlicht schon am 19. Jänner 2023 die Fortsetzung zur Show „Die wilden Neunziger“. Und diese hat für Fans des Originals gleich einmal gute Nachrichten: Donna und Eric haben eine gemeinsame Tochter, Leia. Diese soll den Sommer 1995 bei ihren Großeltern Kitty und Red verbringen.

Wie es nicht anders sein kann, findet auch sie eine Gruppe neuer Freunde und missverstandener Teenies, mit denen sie die Ferien nicht nur im legendären Keller ins, sondern auch auf den Straßen von Wisconsin verbringen wird. Und der erste Trailer zeigt: es wird ziemlich aufregend.

Diese Stars der Originalserie sind wieder dabei

Aber nicht nur, weil die Serie ultimative 90er-vibes versprüht, sondern weil sie vor allem für Fans des Originals ganz stark auf Nostalgie setzt. Denn schon im Trailer sehen wir: die Stars der Originalserie kommen zurück! Während Kitty und Red (Debra Jo Rupp und Kurtwood Smith) als Leias Großeltern wohl einen größeren Part spielen werden, sind im Trailer auch schon Eric (Topher Grace) und Donna (Laura Prepon) zu sehen. Wie in alten Zeiten scheinen sie die wichtigsten Fragen des Lebens auch heute noch am liebsten auf der Motorhaube eines Autos zu besprechen.

Aber damit noch nicht genug: Denn auch Fez (Wilmer Valdarrama) kehrt in der Serie offenbar zurück – und hat ein erfolgreiches Business als Frisör aufgebaut. Den Hang für dramatische Sprüche hat er dabei immer noch, sein Salon heißt nämlich „Chez Fez“!

Die wohl größte Überraschung im Trailer ist aber wohl die Rückkehr von Jackie und Kelso, aka Mila Kunis und Ashton Kutcher. Denn die beiden sind in der Fortsetzung offenbar verheiratet! Nach der turbulenten Beziehung in der Originalserie für viele Fans wohl eine richtige Überraschung. Schließlich war Jackie letztlich doch mit Fez zusammen. Ob wir für diese Lovestory in der Fortsetzung eine Aufklärung bekommen, bleibt abzuwarten. Denn eigentlich betonte Mila Kunis bereits, dass sie nur einen Gastaufritt habe! Der Fokus der Show wird sich also um die neuen Teenager drehen.

Übrigens: auch hinter den Kulissen gibt es einige „Die wilden Siebziger“-Originale. Denn die ursprünglichen Serienschöpfer Bonnie Turner und Terry Turner sind wieder dabei, der Original-Produzent Gregg Mettler ist Showrunner. Insgesamt wird die Fortsetzung zehn Folgen haben.